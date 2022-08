ÚDZS: Podania na neoprávnenú zmenu ZP sa vlani týkali vyše 10.000 osôb

Bratislava 8. augusta (TASR) - Podania na neoprávnenú zmenu zdravotnej poisťovne (ZP) na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa vlani týkali približne 10.000 osôb. Poukázal na to rezort zdravotníctva, ktorý chce podvodným praktikám pri náboroch zabrániť stanovením jasných pravidiel. Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Poistenci v podaniach často uvádzajú, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia. Namietajú, že prihlášku nepodpísali, že podpis na prihláške bol sfalšovaný a podobne. Prípadne, že zo strany osôb, ktoré s nimi prihlášku spísali, im boli poskytnuté zavádzajúce až nepravdivé informácie," ozrejmila predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová. Poistencov podľa nej neraz presvedčili, že ide o anketu.



Od budúceho roka by do platnosti mali vstúpiť viaceré opatrenia, ktoré majú podľa rezortu minimalizovať priestor na nezákonné prepoisťovanie. Po novom by nábory pre zdravotné poisťovne už nemali robiť osoby zapísané v registri Národnej banky Slovenska, resp. ak sú zamestnancom takejto osoby. Týka sa to napríklad finančných agentov či sprostredkovateľov. K prihláške by malo byť tiež potrebné priložiť akceptačný list od zdravotnej poisťovne, z ktorej chce poistenec odísť. "Práve tento krok minimalizuje riziko, že zmena prebehne bez vedomia poistenca," skonštatovalo MZ.



Akceptovať by sa už tiež mali iba tie prihlášky, ktoré sa podajú elektronicky a budú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ktoré podajú osobne poistenci alebo osoba oprávnená konať za poistenca priamo na pracovisku zdravotnej poisťovne. "Prihlášky nebude možné podpisovať na železničných staniciach, v nákupných centrách či na iných miestach, na ktorých nie je pre poistenca možné získať potrebné informácie či relevantne posúdiť všetky aspekty," odôvodnilo ministerstvo.



Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera viaceré plánované zmeny kritizujú. Upozorňujú, že novela obmedzuje právo poistencov na zmenu zdravotnej poisťovne, ide proti digitalizácii či zasahuje do súťaže medzi zdravotnými poisťovňami. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa uviedla, že víta každý návrh, ktorý zabráni nekalému prepoisťovaniu.