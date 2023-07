ÚDZS: Pravidlá poskytovania liekov na výnimku treba spresniť

Bratislava 11. júla (TASR) - Pravidlá poskytovania liekov na výnimku je potrebné spresniť a je nevyhnutná ich legislatívna úprava. Poukazuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Proces rozhodovania podľa neho treba upraviť tak, aby bol jasný, zrozumiteľný a aby nevytváral potenciál vzniku interpretačných rozdielov v aplikačnej praxi, ako je to v súčasnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Monika Hudecová.



"Je potrebné bližšie definovať kritériá, ktoré by mali zdravotné poisťovne zohľadňovať v procese posudzovania žiadosti vrátane náležitostí žiadosti tak, aby zdravotné poisťovne nepožadovali podklady a dokumenty, ktorých obstaranie je pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadosť podáva, mimoriadne komplikované a ktoré navyše nijakým spôsobom priamo nesúvisia s posudzovaním žiadosti zo zdravotného či ekonomického hľadiska," uviedol úrad.



Ozrejmil, že podľa súčasnej právnej úpravy je na rozhodnutí zdravotnej poisťovne, či poistencovi odsúhlasí úhradu lieku na výnimku. Dbať by pritom mala na zásadu rovnakého zaobchádzania. Poukazuje aj na to, že zákon umožňuje poisťovniam podmieňovať udelenie súhlasu doložením aj takých podkladov, ktoré nemajú pre proces rozhodovania žiadnu väčšiu relevanciu.



"Považujem za kľúčové, aby poisťovne pri nastavení pravidiel úhrady lieku na výnimku nestavali proti seba pacienta a lekára vytváraním podmienok, ktoré je pre lekára ťažké až nemožné splniť, s následným stanoviskom poisťovne, že liek neschvaľuje, lebo lekár nedodal všetky podklady," priblížil hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú onkológiu Michal Mego.



Predsedníčka ÚDZS Renáta Blahová zároveň zdôraznila, že keďže sú zdroje z verejného zdravotného poistenia obmedzené, je potrebné veľmi starostlivo zvažovať liečbu prostredníctvom extrémne nákladných a najmä nekategorizovaných liekov, pri ktorých klinická účinnosť nie je podložená presvedčivými dôkazmi.