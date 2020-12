ÚDZS pripravil projekt elektronizácie prehliadky mŕtvych tiel

Bratislava 19. decembra (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pripravil projekt - elektronizáciu výkonu prehliadok mŕtvych tiel pod názvom "ePrehliadky". Umožniť by mal elektronické zdieľanie informácií medzi zainteresovanými inštitúciami - úradmi, matrikou, Štatistickým úradom SR či Národným centrom zdravotníckych informácií, ktoré v súčasnosti manuálne prepisujú údaje z listov o prehliadke mŕtveho. Pre TASR to uviedla za ÚDZS Erika Kováčiková.



Úrad pre dohľad navrhuje dve aplikačné rozhrania. "Tabletovú aplikáciu pre MS Mobile, určenú pre potreby prehliadajúceho lekára mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (ZZ ÚZS) pracujúcej bez nutnosti pripojenia na internet a webovú aplikáciu pre prehliadajúceho lekára v ZZ ÚZS, pre vedúceho lekára Súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) pracoviska úradu a súčasne pre pobočku úradu. Serverová časť a databáza bude prevádzkovaná v datacentre úradu," vysvetlila Kováčiková.



Celý systém umožní export údajov pre potreby týchto inštitúcií, ktoré v súčasnosti spravujú informácie z listov o prehliadke mŕtveho manuálne a tiež tzv. API rozhranie pre prístup autorizovaným subjektom do aplikačného rozhrania. Kováčiková doplnila, že obdobný systém výkonu prehliadky mŕtveho tela a on-line elektronického spracovania údajov nie je užívaný v žiadnej krajine.



ÚDZS vidí prínos projektu aj v samotnom výkone prehliadky mŕtveho tela, najmä pri správnosti neindikovania výkonu pitvy. V prípade elektronickej evidencie každej jednej prehliadky mŕtveho tela bude možné zhodnotiť správnosť jej neindikovania do nasledujúceho pracovného dňa vedúcim lekárom SLaPA pracoviska úradu.



Na projekt má ísť celkovo viac ako 1,48 milióna eur. Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytne ÚDZS nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 1,41 milióna eur. Z ďalších zdrojov úradu má ísť viac ako 65.000 eur. V súčasnosti je projekt vo fáze prípravy verejného obstarávania. Ukončená je fáza určenia predpokladanej hodnoty zákazky pre externé riadenie projektu.



Projekt by mal začať fungovať od marca 2022.