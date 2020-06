ÚDZS riešil 59 podnetov pre minuloročnú prepoisťovaciu kampaň

Bratislava 20. júna (TASR) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) riešil v súvislosti s minuloročnou prepoisťovacou kampaňou zdravotných poisťovní (ZP) 59 podnetov. Tie sa týkali poskytovania klamlivých informácií, nezákonného prepoistenia či prijímania prihlášok prostredníctvom makléra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Radoslava Muchová. Z podnetov bolo 23 opodstatnených, jeden sa ešte rieši.



Podania sa týkali iba súkromných zdravotných poisťovní. ZP Dôvery sa týkalo 23 podnetov. Z desiatich opodstatnených prípadov, týkajúcich sa podania prihlášky neoprávnenou osobou, ÚDZS výkonom dohľadu zistil, že všetky tieto prihlášky boli obratom zdravotnou poisťovňou stornované. Keďže ZP Dôvera to napravila, úrad jej sankcie neuložil.



Rovnako pristúpil aj k ZP Union, kde išlo o 11 takýchto prihlášok. Jedno podanie ÚDZS ešte rieši. V dvoch prípadoch došlo k zavádzajúcim informáciám, keď bola poistencom pri zmene dodávateľa plynu daná na podpis aj prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne. Prihlášky boli stornované, úrad preto sankcie ZP neuložil.



Podnet podala aj mimoparlamentná strana Dobrá voľba. Týkal sa prepoisťovania prostredníctvom maklérov v prípade oboch súkromných zdravotných poisťovní, čo sa podľa Muchovej výkonom dohľadu nepotvrdilo. "Osoby vykonávajúce nábor poistencov boli v pracovnoprávnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami," povedala.



Na základe tohto podnetu úrad vykonával dohľad vo všetkých troch zdravotných poisťovniach, teda nielen v súkromných, voči ktorým smeroval podnet, ktorého predmetom bol celý proces prijímania prihlášok na zdravotné poistenie vrátane napríklad náležitostí prihlášok, vykazovania výdavkov na kampaň. "V rámci týchto dohľadov sa zistili početné pochybenia v prihláškach vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, na základe ktorých bolo zahájené správne konanie vo veci uloženia pokuty tejto zdravotnej poisťovni," dodala Muchová s tým, že výška pokuty zatiaľ nie je stanovená.