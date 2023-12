ÚDZS schválil navrhovaných kandidátov do predsedníctva VšZP

Bratislava 18. decembra (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) schválil v pondelok navrhovaných kandidátov do predsedníctva štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Predchádzajúci súhlas udelil na voľbu Michala Ďuriša ako predsedu predstavenstva a Moniky Begánovej a Mateja Feketeho ako členov predstavenstva. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Monika Hudecová.



"Úrad pri posudzovaní navrhovaných kandidátov prihliada len na splnenie zákonných podmienok odbornej spôsobilosti a tzv. dôveryhodnosti, teda neposudzuje kandidátov z hľadiska ich vhodnosti alebo morálnych vlastností. Samotná voľba, odvolanie a zmena v predstavenstve VšZP spadá do výlučnej kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR ako zástupcu jediného akcionára," priblížila.



VšZP aktuálne vedie Ľubica Hlinková.