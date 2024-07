ÚDZS: Situácia týkajúca sa všeobecných lekárov je alarmujúca

Bratislava 9. júla (TASR) - Situácia so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti je alarmujúca. Pracujúci lekári majú vysoký vek. Ku koncu vlaňajška stúpol počet pacientov bez zmluvného lekára. Vyplýva to z monitoringu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok. Volá po prijatí opatrení.



"Lekári, ktorí ešte pracujú, majú vysoký vek. Mnohí sú už takí vyčerpaní, že končia svoju prax, aj keď nemajú za seba náhradu, tento stav je evidentný najmä v odľahlých regiónoch. Pacienti tak ostávajú bez všeobecného lekára a sú preto nútení za novým lekárom dochádzať desiatky kilometrov," poznamenal úrad v správe.



K začiatku minulého roka chýbalo podľa ÚDZS spolu 713 všeobecných lekárov. "Aktuálny stav je alarmujúci o to viac, že 41 percent všeobecných lekárov pre dospelých a 47 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast je v dôchodkovom veku," skonštatoval. V prípade, že sa neprijmú opatrenia na zlepšenie, hrozí podľa neho zhoršenie dostupnosti vo všeobecnej ambulantnej sfére.



Úrad zároveň upozornil na to, že ku koncu minulého roka bolo bez zmluvného všeobecného lekára približne 281.000 poistencov. "Počet poistencov bez zmluvného lekára medziročne narástol o viac ako 15.000," dodal.