Úrad pre dohľad: Dôvera a Union si vyplatili miliónové dividendy

Bratislava 6. mája (TASR) - Súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union si vyplatili dividendy spolu vo výške viac ako 24 miliónov eur. Dôvera v marci akcionárom vyplatila takmer 20 miliónov eur, Union ZP 4,5 milióna eur. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Jeho predseda Michal Palkovič v súčasnej situácii v sektore nepovažuje vyberanie miliónových dividend zo súkromných zdravotných poisťovní za správne.



ÚDZS spresnil, že v prípade Dôvery ide o plánovanú výplatu z nerozdelených ziskov spoločnosti z predchádzajúcich období, konkrétne o zisk z roku 2016 a časť zisku za rok 2018. "Akcionári ZP Dôvera za posledných 15 rokov získali zo svojej poisťovne formou dividend už viac ako pol miliardy eur," dodal úrad. V prípade Union ZP podotkol, že vyplatená dividenda nebola spomenutá v obchodno-finančnom pláne zdravotnej poisťovne.



"Rešpektujeme zákonné právo akcionárov zdravotných poisťovní na podiel na zisku, ale vzhľadom na závažné problémy, ktoré sa nakopili v zdravotníctve, považujeme tento krok za rozporuplný," povedal predseda úradu Palkovič. Verí, že tieto prostriedky by mohli byť efektívnejšie využité na zlepšenie zdravotnej starostlivosti. "Úrad nemôže zakázať výplatu dividend. Môžeme však apelovať na zdržanlivosť súkromných akcionárov v tejto citlivej otázke," dodal.



Spoločnosť Penta Investments, ktorá je akcionárom Dôvery, podotkla, že zdravotná poisťovňa mala koncom roka 2023 nerozdelený zisk z minulosti vo výške 162 miliónov eur. "Penta deklarovala, že aj vzhľadom na stav slovenského zdravotníctva si túto sumu nevyplatí. Bola vyplatená dividenda len vo výške zisku z roku 2023, ktorý bol na úrovni 0,76 percenta poistného, a teda výrazne pod zákonným maximom jedného percenta," uviedla.



Poukázala, že Dôvera svojou činnosťou šetrí verejnému zdravotníctvu desiatky až stovky miliónov eur ročne. "Kapitálové investície Penty len do slovenského zdravotníctva v roku 2023 dosiahli sumu 64,5 milióna eur, čiže viac ako trojnásobok vyplatenej dividendy," skonštatovala. Dosahovanie zisku, aj v zdravotníctve, považuje za žiadané a nevyhnutné. "Každý subjekt, ktorý pôsobí v zdravotníctve alebo akomkoľvek inom segmente, musí zo svojej činnosti dosahovať primeraný zisk," poznamenala.



Union ZP poukázala na to, že vyplatená dividenda sa týka hospodárenia minulých rokov, nie rokov 2023 a 2024. Deklaruje, že jej výplata neohrozí platobnú schopnosť spoločnosti. "Poskytovateľom platíme načas, v zhode s dohodnutými zmluvnými podmienkami, rešpektujúc prísnu reguláciu v oblasti cien. Vyplácanie dividend nie je nemorálne, je legálnou formou odmeny akcionára za podnikanie a v našom prípade ide ešte stále o splácanie počiatočnej investície akcionára," uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Dodala, že Union ZP takisto každoročne investuje zdroje do rozvoja zdravotníctva a služieb klientom.



Úrad zároveň upozornil na to, že zdravotné poisťovne na konci roka 2024 očakávajú záporný výsledok hospodárenia, čo predstavuje zmenu oproti predošlým odhadom. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) očakáva stratu viac ako 200 miliónov eur, Dôvera takmer 70 miliónov eur a Union ZP 6,5 milióna eur.



V aktuálnej situácii je podľa ÚDZS otázka celkového objemu zdrojov v zdravotníctve predovšetkým otázkou ich efektívneho využívania. "Ich ďalšie kvantitatívne zvyšovanie totiž naráža na možnosti verejného rozpočtu, jeho konsolidácie, a po zvýšení zdravotných odvodov aj na limity odvodovej záťaže firiem a občanov," vysvetlil.



Apeluje na potrebu pokračovať v systémových zmenách, ktoré odstránia neefektívnosť, nehospodárnosť, nezaslúžené renty niektorých dominantných hráčov na trhu, ale aj výplatu dividend z nerozdelených ziskov z minulých účtovných období. "Len tak je možné eliminovať riziká, ktoré zdravotné poisťovne identifikovali vo svojich obchodno-finančných plánoch a nakoniec premietli do aktualizovaných odhadov hospodárenia, v ktorých už rátajú s vysokými stratami," dodal.