ÚDZS víta snahu stabilizovať zdravotníctvo, upozorňuje na zisky Dôvery

Bratislava 22. novembra (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) víta schválenie programového vyhlásenia vlády. Oceňuje, že kabinet kladie dôraz na stabilizáciu legislatívneho a finančného prostredia. Zároveň upozornil, že akcionári súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera si môžu vyplatiť 176-miliónové dividendy. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Monika Hudecová.



Úrad očakáva, že vláda stabilizuje platby za poistencov štátu tak, ako to vyplýva z novej legislatívy. "Veríme, že napriek potrebe silnej konsolidácie verejných financií bude pre roky 2024 až 2025 potvrdená platba za poistencov štátu vo výške 4,5 percenta a od roku 2026 vo výške päť percent z vymeriavacieho základu," skonštatovala.



Kabinet by mal podľa úradu zachovať nemenné parametre obmedzenia zisku zdravotných poisťovní, ktoré platia od tohto roku. "Pokusy o zvýšenie hranice na tvorbu týchto ziskov, ktoré sa vyskytli ku koncu minulého volebného obdobia, by nemali byť akceptované," doplnil.



V tejto súvislosti upozornil na to, že súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera si v roku 2021 previedla z rezervného fondu na účet nerozdeleného zisku desiatky miliónov eur. "Ku koncu roka 2022 výška tohto nerozdeleného zisku ZP Dôvera dosiahla takmer 176 miliónov eur a môže byť kedykoľvek vyplatená akcionárom. Na zisky dosiahnuté v minulých obdobiach sa totiž nevzťahujú dnes platné pravidlá pre obmedzenie zisku," skonštatoval.



Nerozdelený zisk Dôvery je podľa ÚDZS odrazom deformácií v zdravotníckom systéme, aké v Európskej únii nemajú obdobu. "Príčinou je práve slabá regulácia zo strany štátu," podotkol. Verí, že v nasledujúcom volebnom období sa podarí zabezpečiť, aby bol spôsobilý adresnejšie vykonávať dohľad a kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektívnosťou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia.



Zdravotná poisťovňa Dôvera pre TASR reagovala, že rezervný fond nastavila presne v súlade s legislatívou, ktorú zmenila vláda na čele s predstaviteľmi vtedajšieho hnutia OĽANO. "Žiaľ, ÚDZS už dlhodobo nerieši agendu, za ktorú je zodpovedný, ale namiesto toho nezmyselne a zavádzajúco útočí na Dôveru a súkromné zdravotné poisťovne," dodala v stanovisku.