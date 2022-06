ÚDZS vníma vyhlášku ku kategorizácii nemocníc ako prelomový dokument

Bratislava 30. júna (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) považuje pripravovanú vyhlášku ku kategorizácii nemocníc za prelomový dokument, ktorý môže spolu s plánom obnovy významne prispieť k zvýšeniu kvality nemocníc a poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Stanovisko TASR poskytla hovorkyňa úradu Monika Hudecová.



Vyhláška, ktorú predstavilo ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň, okrem iného stanovuje maximálne čakacie doby na plánované operácie. Na tie, ktoré nie sú akútne, by sa čakalo od siedmich do 365 dní. "Teda v prípade zhoršenia zdravotného stavu alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná bezodkladne. Precizovanie čakacích dôb predstavuje dôležitý aspekt v pripravenosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, z čoho bude nakoniec profitovať práve pacient," skonštatoval úrad.



Na príprave kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti sa ÚDZS podieľal prostredníctvom zástupcu predsedníčky úradu. "Vyhláška je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, po zapracovaní pripomienok sa bude možné konkrétnejšie vyjadriť k jej obsahu," doplnila Hudecová.



Ministerstvo zdravotníctva 20. júna predstavilo podmienky, podľa ktorých sa nemocnice v rámci reformy rozdelia na päť úrovní. Vyhláška definuje podmienky, ktoré by mali jednotlivé úrovne nemocníc spĺňať. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Ministerstvo v minulosti viackrát zdôraznilo, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude.