ÚDZS: VšZP platí väčšinou nemocniciam najviac okrem tých na východe SR

Bratislava 8. júla (TASR) - Nemocnice sú financované najmä štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Tá v priemere na jednotku produkcie platí významne viac ako súkromné zdravotné poisťovne. Výnimkou sú viaceré nemocnice na východnom Slovensku, kde najviac platí súkromná Dôvera. Poukázal na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za minulý rok.



"Keby každá zdravotná poisťovňa platila nemocniciam rovnakú jednotkovú cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, pričom celková platba pre danú nemocnicu by zostala zachovaná, len by sa na ňu poisťovne poskladali spravodlivo podľa toho, koľko zdravotnej starostlivosti bolo poskytnutej ich poistencom, súkromné zdravotné poisťovne by museli za rok 2022 doplatiť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti asi 64 miliónov eur a VšZP by uhradila poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o rovnakú sumu menej," skonštatoval.



Súkromné zdravotné poisťovne to podľa ÚDZS argumentujú tým, že ich manažéri sú schopní dojednať si pre svojich poistencov tú istú starostlivosť za menej peňazí. "Toto by sa dalo brať ako argument v dobre fungujúcom systéme a zdravom trhovom prostredí. V čase krachujúcich nemocníc, štrajkujúcich lekárov a čakacích dôb meraných v rokoch to ako argument pre regulačný úrad nepostačuje," podotkol. Poukázal na to, že ak by VšZP tiež "manažérsky" okamžite znížila platby poskytovateľom, štát by pravdepodobne musel kľúčové nemocnice dofinancovať priamo.



Tieto rozdiely sú podľa slov úradu historické a rokmi sa prehlbujú, pretože pri uzatváraní zmlúv sa neberie do úvahy produkcia nemocníc. "Cena na rok je daná cenou predošlého roka upravenou o zvýšenie z dôvodu rastu miezd," doplnil. ÚDZS si preto myslí, že zmluvné ceny s nemocnicami by mali zohľadňovať ich skutočnú produkciu. "Čím by prostriedky verejného zdravotného poistenia smerovali tam, kde je to najpotrebnejšie a zároveň by sa tým dosiahol potrebný tlak na efektivitu systému," dodal.