ÚDZS: Vývoj financovania paliatívnej starostlivosti je pozitívny
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) označil vývoj financovania paliatívnej starostlivosti na Slovensku za pozitívny. Zároveň odporúča, aby zdravotné poisťovne v budúcnosti pristupovali k jej financovaniu flexibilnejšie. Vyplýva to zo zistení úradu po ukončení výkonu dohľadu na diaľku vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Monika Beťková.
„Úrad odporúča, aby zdravotné poisťovne v budúcnosti pristupovali k financovaniu paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti buď formou bezlimitného systému, ako to už aplikuje jedna zo zdravotných poisťovní, alebo pravidelným prehodnocovaním výšky finančných limitov počas roka. Tak by mohli flexibilnejšie reagovať na meniace sa potreby poistencov odkázaných na túto starostlivosť,“ uviedol.
Podľa neho je vývoj pevných cien od roku 2023 do súčasnosti významným krokom k zabezpečeniu primeraného financovania. „Paliatívna a ošetrovateľská starostlivosť je v systéme verejného zdravotného poistenia efektívnejšia a lacnejšia ako dlhodobá alebo zbytočná hospitalizácia či invazívne zákroky bez liečebného efektu,“ doplnil.
Úrad zároveň očakáva, že ministerstvo zdravotníctva (MZ) bude v roku 2026 pokračovať v určovaní pevných cien prostredníctvom cenových opatrení a zároveň stanoví výdavky na paliatívnu a ošetrovateľskú starostlivosť v rozpočte verejnej správy.
Podpora týchto foriem starostlivosti podľa úradu umožňuje lepšie využívať kapacity nemocníc pre akútnych pacientov, znižuje tlak na urgentné a intenzívne oddelenia a prispieva k zvyšovaniu odbornosti zdravotníkov.
MZ v posledných rokoch postupne zvyšovalo pevné ceny za poskytovanie paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Najnovšie opatrenie platné od januára 2025 stanovilo cenu za lôžkodeň v hospicoch na 230 eur a v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti na 90 eur. Zároveň sa zvýšili aj platby za návštevy mobilných hospicov v domácom prostredí - počas dňa na 95 eur a v noci na 110 eur.
Predmetom dohľadu v období od 1. januára 2024 do 31. marca 2025 bolo preverenie postupu poisťovní pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní a financovaní zdravotnej starostlivosti - najmä v oblasti paliatívnej starostlivosti poskytovanej v domácom alebo ústavnom prostredí a ošetrovateľskej a následnej starostlivosti.
