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ÚDZS zatiaľ nebola doručená žiadosť súvisiaca s kúpou Unionu Dôverou
Dĺžka posudzovania bude podľa ÚDZS závisieť najmä od rozsahu a úplnosti predložených podkladov, potreby ich doplnenia a od posúdenia všetkých relevantných skutočností.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zatiaľ nebola doručená žiadosť súvisiaca s kúpou Union súkromnej zdravotnej poisťovne súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Pre TASR to uviedla Erika Kováčiková z úradu. Zdôraznila tiež, že úrad bude pri posudzovaní predmetnej transakcie postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na základe obsahu žiadosti a predloženej dokumentácie.
Posudzovaný bude podľa jej slov najmä vplyv transakcie na zabezpečenie verejného zdravotného poistenia, plnenie zákonných povinností zdravotnej poisťovne, na finančnú stabilitu subjektu, ako aj kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom.
„Pri posudzovaní žiadosti bude úrad vyžadovať preukázanie splnenia všetkých zákonných podmienok vrátane zabezpečenia kontinuity výkonu verejného zdravotného poistenia. Predkladaná dokumentácia musí okrem iného obsahovať spôsob zabezpečenia prechodu poistencov, zmluvných vzťahov a klientskych služieb. Posudzované bude tiež zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a schopnosť zabezpečiť riadne plnenie povinností voči poistencom bez negatívneho dosahu na rozsah a dostupnosť poskytovaných služieb,“ priblížila Kováčiková.
Dĺžka posudzovania bude podľa ÚDZS závisieť najmä od rozsahu a úplnosti predložených podkladov, potreby ich doplnenia a od posúdenia všetkých relevantných skutočností. „Preto predpokladaný termín ukončenia konania úrad nebude uvádzať,“ podotkla.
Dodala, že ÚDZS nie je orgánom ochrany hospodárskej súťaže. „V rozsahu svojich zákonných kompetencií, ktoré úrad nemôže prekračovať, vyhodnotí všetky relevantné skutočnosti súvisiace s fungovaním systému verejného zdravotného poistenia. Úrad nebude pracovať pod časovým tlakom. Pri takejto významnej transakcii je podstatnejšie dôkladné posúdenie všetkých rizík než rýchlosť rozhodovania,“ uviedla Kováčiková.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
Posudzovaný bude podľa jej slov najmä vplyv transakcie na zabezpečenie verejného zdravotného poistenia, plnenie zákonných povinností zdravotnej poisťovne, na finančnú stabilitu subjektu, ako aj kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti poistencom.
„Pri posudzovaní žiadosti bude úrad vyžadovať preukázanie splnenia všetkých zákonných podmienok vrátane zabezpečenia kontinuity výkonu verejného zdravotného poistenia. Predkladaná dokumentácia musí okrem iného obsahovať spôsob zabezpečenia prechodu poistencov, zmluvných vzťahov a klientskych služieb. Posudzované bude tiež zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a schopnosť zabezpečiť riadne plnenie povinností voči poistencom bez negatívneho dosahu na rozsah a dostupnosť poskytovaných služieb,“ priblížila Kováčiková.
Dĺžka posudzovania bude podľa ÚDZS závisieť najmä od rozsahu a úplnosti predložených podkladov, potreby ich doplnenia a od posúdenia všetkých relevantných skutočností. „Preto predpokladaný termín ukončenia konania úrad nebude uvádzať,“ podotkla.
Dodala, že ÚDZS nie je orgánom ochrany hospodárskej súťaže. „V rozsahu svojich zákonných kompetencií, ktoré úrad nemôže prekračovať, vyhodnotí všetky relevantné skutočnosti súvisiace s fungovaním systému verejného zdravotného poistenia. Úrad nebude pracovať pod časovým tlakom. Pri takejto významnej transakcii je podstatnejšie dôkladné posúdenie všetkých rizík než rýchlosť rozhodovania,“ uviedla Kováčiková.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.