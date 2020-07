ÚDZS zatiaľ neposkytol ÚVO dokumenty vo veci záchrankového tendra

Bratislava 24. júla (TASR) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) doteraz neposkytol dokumentáciu v prípade kontroly záchrankového tendra. Spochybňuje kompetenciu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) konať v tejto veci s tým, že výber povolení nebol verejným obstarávaním. Vyplýva to z odpovede ÚDZS, ktorú zverejnil na svojom webe.



"Takýto postup ÚVO by bol nebezpečný precedensom aj v iných konaniach o vydanie povolenia, ktoré sú upravené v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve," uviedol ÚDZS. ÚVO zase pripomína, že o kontrole nerozhoduje kontrolovaný subjekt, ale on sám.



Erika Kováčiková z ÚDZS v reakcii na otázku TASR, či úrad poskytuje alebo neposkytuje ÚVO v prípade záchrankového tendra súčinnosť, uviedla, že ÚDZS bolo v predmetnej veci doručené ďalšie podanie ÚVO a tiež stanovisko Európskej komisie zo dňa 7. apríla 2020. Úrad po preštudovaní doručených dokumentov zváži ďalší postup v predmetnej veci.



ÚVO začiatkom júla informoval, že v prípade záchrankového tendra začal kontrolu. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vtedy uviedol, že keďže výsledkom získaných výhradných licencií je čerpanie z verejného zdravotného poistenia a štátneho rozpočtu, licencie mali byť predmetom verejného obstarávania. "To znamená, že ÚDZS mal postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a nie podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti," komentoval.



ÚVO pripomína, že o kontrole nerozhoduje kontrolovaný subjekt, ale on sám. "Pričom postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich predpisov. Zákon o verejnom obstarávaní súčasne vo svojich ustanoveniach stanovuje aj to, ako môže úrad postupovať v prípade, že kontrolovaný subjekt neposkytuje súčinnosť," reagovala pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Zdôraznila, že ÚDZS ako štátny subjekt má zastupovať verejný záujem a poskytovať súčinnosť štátnemu kontrolnému orgánu. "Neposkytovanie súčinnosti pri výkone kontroly je nežiaduce pre verejný záujem aj z toho hľadiska, že má za následok predlžovanie konania, marenie efektívnej práce štátnych zamestnancov a odďaľovanie zistenia skutkového a právneho stavu veci, pričom časové trvanie zisťovania má priamy vplyv na dĺžku samotného konania a prípadne aj na ďalšie úkony vo veci," dodala s dôvetkom, že úrad koná v zmysle svojich povinností plynúcich zo zákona a vo verejnom záujme.



Prípad výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) za 800 miliónov eur, ktoré sa v polovici júna 2019 týkalo 328 bodov, viedol k odvolaniu vtedajšieho predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáša Haška. Kauza ukázala na možné prepojenia členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Najviac bodov získala spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc.



Tendrom sa zaoberala aj Európska komisia. Tá sa rozhodla nezačať sankčné konanie voči Slovensku, ak Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upraví podmienky verejného obstarávania na ZZS.