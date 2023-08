Úrad: Zdravotné poisťovne boli koncom júna v strate 146,5 milióna eur

Bratislava 9. augusta (TASR) - Zdravotné poisťovne vykázali ku koncu júna stratu 146,5 milióna eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla stratu 109,8 milióna eur, súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera 30,1 milióna eur a súkromná Union zdravotná poisťovňa vykázala stratu 6,5 milióna eur. TASR o tom informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Za alarmujúcu označil stratu a zápornú hodnotu vlastného imania (-68,7 milióna eur) vo VšZP. Podotkol, že v minulosti, pred zmenou legislatívy, by už pri poklese imania pod 16,6 milióna eur nariadil poisťovni ozdravný plán. Pripomenul, že pre problémové hospodárenie VšZP jej rezort zdravotníctva, ako jediný akcionár, v júli nariadil úsporné opatrenia v hodnote 51,7 milióna eur.



ÚDZS deklaruje, že ich plnenie pozorne sleduje. "Manažment poisťovne momentálne vykonáva všetky potrebné kroky, aby dostal príjmy a výdavky do rovnováhy, avizuje však, že aj po implementácii všetkých schválených úsporných opatrení to bez ďalšieho dofinancovania nebude možné," ozrejmil úrad.



Poukázal na to, že aj napriek strate všetky tri zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami. "Úrad je pripravený v zmysle svojich zákonných kompetencií zasiahnuť v prípade, že bude ohrozená platobná schopnosť VšZP alebo riadny výkon verejného zdravotného poistenia," doplnil úrad.



Hodnota vlastného imania Dôvery bola koncom júna 175,2 milióna eur a Union ZP 31,1 milióna eur. "Vlastné imanie VšZP a ZP Dôvera sa v porovnaní ku koncu roka 2022 zmenilo o dosiahnutú stratu za šesť mesiacov roku 2023. V prípade ZP Union zmenu vlastného imania spôsobila dosiahnutá strata za šesť mesiacov roku 2023 a výplata dividend vo výške 4,9 milióna eur vo februári," priblížil úrad.



Štátna VšZP v reakcii uviedla, že výška jej straty je porovnateľná s výškou straty súkromných zdravotných poisťovní v pomere k veľkosti a náročnosti poistného kmeňa. "Dosiahnuté straty v sektore verejného zdravotného poistenia sú spôsobené hlavne nedostatočným rozpočtovým krytím potrieb a očakávaní zdravotného sektora v roku 2023," doplnila pre TASR Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie VšZP.



VšZP podľa jej slov na problémy vo financovaní zdravotníckeho sektora upozorňuje od jesene minulého roka, keď bol predstavený rozpočet verejnej správy na tento rok v oblasti verejného zdravotného poistenia.