< sekcia Slovensko
ÚDZS: Zdravotné poisťovne dosiahli za prvý štvrťrok zisk
ÚDZS tiež priblížil hodnotu vlastného imania zdravotných poisťovní k 31. marcu.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Všetky tri zdravotné poisťovne (ZP) na Slovensku dosiahli za prvý štvrťrok zisk. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 7,5 milióna eur, súkromná Dôvera a Union ZP rovnako po 0,6 milióna eur. Vyplýva to z prehľadu hospodárenia poisťovní, ktorý zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). TASR o tom informovala Erika Kováčiková z úradu.
ÚDZS tiež priblížil hodnotu vlastného imania zdravotných poisťovní k 31. marcu. VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote 87,9 milióna eur, Dôvera 236,2 milióna eur a Union ZP 33,6 milióna eur.
ÚDZS tiež priblížil hodnotu vlastného imania zdravotných poisťovní k 31. marcu. VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote 87,9 milióna eur, Dôvera 236,2 milióna eur a Union ZP 33,6 milióna eur.