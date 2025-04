ÚDZS: Zdravotné poisťovne plánujú rok 2025 uzavrieť ziskami

Bratislava 14. apríla (TASR) - Všetky zdravotné poisťovne (ZP) plánujú tento rok uzavrieť so ziskom. Vyplýva to z obchodno-finančných plánov, ktoré doručili Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v zákonnej lehote. Najvýznamnejšie riziko pre ich hospodárenie naďalej predstavujú náklady na lieky, predovšetkým v dôsledku predpokladanej nedostatočnej realizácie naplánovaných úsporných opatrení. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚDZS Monika Beťková.



„Z predloženého obchodno-finančného plánu zdravotnej poisťovne ZP Dôvera je zrejmé, že spoločnosť v roku 2025 plánuje výplatu dividendy z nerozdelených ziskov vo výške 29,4 miliónov eur. Ostatné zdravotné poisťovne vo svojich obchodno-finančných plánoch neuviedli informácie o plánovanej výplate dividend,“ spresnila Beťková.



Ako dodala, ZP vo svojich plánoch identifikovali viaceré riziká, ktoré sa výrazne nelíšia od tých z predchádzajúcich rokov. Spresnila, že v posledných rokoch došlo ku kategorizácii viacerých nových a drahších liekov, čo vedie k zvyšovaniu nákladov. ZP tiež očakávajú aj nároky na navýšenie platieb poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore, keďže medziročný nárast výdavkov rozpočtovaný v programovej vyhláške nedosahuje ich očakávania.



Ďalšie významné riziko vidia ZP v úsporných opatreniach, ktoré Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zohľadnilo pri stanovovaní limitov v programovej vyhláške. „Podľa poisťovní existuje významné riziko, že nebude možné zrealizovať tieto úsporné opatrenia a prostriedky budú v konečnom dôsledku chýbať na úhradu zdravotnej starostlivosti, na ktorú boli pôvodne určené,“ podotkla Beťová. ZP tiež poukázali na to, že nemajú kontrolu nad realizáciou týchto opatrení.



Poisťovne upozornili aj na riziko nenaplnenia makroekonomických a daňových prognóz v dôsledku prijatých konsolidačných opatrení, čo môže negatívne ovplyvniť ich príjmy. Ďalším rizikom je očakávané nedočerpanie platieb za poistencov štátu, keďže skutočné vyplácanie súm závisí od počtu poistencov. „Vyplatenie celej rozpočtovanej sumy za poistencov štátu bude, pravdepodobne, obdobne ako v roku 2024, podmienené zmenou legislatívy,“ priblížila Beťková.



Vyhláška MZ SR o rozdelení výdavkov verejného zdravotného poistenia podľa jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti na rok 2025 nadobudla účinnosť 1. apríla. Zdravotné poisťovne tak vychádzali pri tvorbe plánov z návrhu programovej vyhlášky. „Zároveň upozorňujú, že naplnenie ambicióznych úsporných opatrení v plnej miere bude náročné a vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a po zohľadnení časového hľadiska až nereálne,“ podotkla Beťková.



Spresnila, že úrad bude v rámci svojich kompetencií intenzívne sledovať, ako sa vyvíja ekonomická situácia v poisťovniach a ako si plnia svoje zákonné povinnosti. „Ak by hospodárenie zdravotných poisťovní viedlo k stratám a následne k poklesu vlastného imania pod minimálnu hodnotu základného imania, 16,6 milióna eur, úrad prikročí k nariadeniu ozdravného plánu v súlade so svojimi zákonnými kompetenciami,“ uzavrela.