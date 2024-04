Zdravotné poisťovne vlani uhradili za benefity vyše 60 miliónov eur

Bratislava 15. apríla (TASR) - Zdravotné poisťovne vlani uhradili svojim poistencom benefity vo výške 60,8 milióna eur. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) s tým, že výdavky na benefity každoročne stúpajú.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vlani za benefity uhradila vyše 28,6 milióna eur, súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera vyše 20,3 milióna eur a súkromná Union zdravotná poisťovňa viac ako 11,8 milióna eur. Najviac zdravotné poisťovne vynaložili na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu (45,8 milióna eur). Ďalšími najrozšírenejšími benefitmi boli príspevky na lieky (5,5 milióna eur) a očné vyšetrenia, respektíve očné zdravotné pomôcky (4,5 milióna eur).



Úrad poukázal na stúpajúci trend využívania a preplácania týchto benefitov v každej zdravotnej poisťovni. "Kým v roku 2021 vynaložili všetky zdravotné poisťovne na benefity sumu takmer 29 miliónov eur a v roku 2022 sumu viac ako 44 miliónov eur, tak v roku 2023 to bolo už viac ako 60 miliónov eur," ozrejmil. Zdôraznil, že ide o úhrady z verejného zdravotného poistenia.



Apeluje preto na zdravotné poisťovne, aby príspevky a úhrady týchto benefitov boli zamerané na podporu prevencie a zdravého spôsobu života, čo bude mať z dlhodobého hľadiska pozitívny efekt nielen na dodatočnú úsporu vo forme nižších nákladov na zdravotnú starostlivosť, ale najmä na zdravie samotných poistencov/pacientov.



"Vzhľadom na to, že na benefity zdravotných poisťovní sa skladajú všetci poistenci, ale reálne ich využíva len časť z nich, je tu legitímna otázka, či by sa nemali nastaviť pravidlá tak, aby boli odmeňovaní všetci poistenci, ktorí vedú zdravý spôsob života a nevyužívajú zdravotnú starostlivosť," povedal predseda úradu Michal Palkovič. Ľudí podľa jeho slov treba motivovať žiť zdravo, čo sa vráti Slovensku v podobe menšieho tlaku na rast nákladov v zdravotníctve.