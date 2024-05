ÚDZS chce nariaďovať zdravotným poisťovniam predložiť ozdravný plán

Bratislava 30. mája (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) opätovne apeluje na vládu a parlament, aby v súlade s aktuálnym programovým vyhlásením posilnili regulačné právomoci úradu. Žiada znovuzavedenie kompetencie nariadiť zdravotnej poisťovni predložiť ozdravný plán v prípade poklesu jej vlastného imania pod zákonom stanovenú hranicu. TASR o tom informovala Erika Kováčiková z komunikačného oddelenia ÚDZS.



"Naše apely sú vedené tou najlepšou snahou pôsobiť ako zodpovedný orgán dohľadu, ktorý nielen včas identifikuje finančné problémy v tej-ktorej zdravotnej poisťovni, ale zároveň má aj účinné nástroje preventívne zakročiť a zvrátiť negatívny vývoj bez toho, aby riskoval súdne spory, či nekonal nad rámec svojich právomocí," povedal predseda úradu Michal Palkovič.



Súčasne je podľa úradu potrebné precizovať aktuálnu právnu úpravu, keď ÚDZS môže nariadiť zdravotnej poisťovni vypracovať ozdravný plán, ak závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán. "Zákon totiž nijako bližšie nešpecifikuje pojmy 'závažným spôsobom' a 'môže', čo znamená, že je to otázka subjektívnej úvahy úradu a jeho odborných kapacít," skonštatoval úrad.



ÚDZS poukázal aj na fakt, že zdravotné poisťovne v rámci svojich každoročných obchodno-finančných plánov uvádzajú aj tzv. riziká, ktoré môžu mať výrazný negatívny dopad na ich hospodárenie. "Keďže sa tieto riziká v priebehu roka môžu reálne naplniť, v takom prípade zdravotná poisťovňa 'de facto' plní svoj obchodno-finančný plán. Je to neželaný paradox, ktorý by sa v účinnom regulačnom rámci nemal vyskytovať," podotkol ÚDZS.



Priblížil, že tento rok zdravotné poisťovne očakávajú straty viac ako 276 miliónov eur, čo vysvetľujú naplnením rizík, na ktoré upozornili už pri tvorbe obchodno-finančných plánov. "Ak sa ich odhady budú v priebehu roka napĺňať a zdravotné poisťovne s vysokou pravdepodobnosťou zaknihujú tieto straty, zvýši sa tlak na ich dofinancovanie zo strany štátu," upozornil úrad. Dodal, že v súčasnosti všetky zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry platia včas. "Pozitívne sa zatiaľ vyvíjal aj stav ich vlastného imania," doplnil ÚDZS.