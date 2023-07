ÚDZS:Jadrom problému v zdravotníctve sú najmä zlé systémové nastavenia

Bratislava 5. júla (TASR) - Jadrom problému v slovenskom zdravotníctve sú najmä zlé systémové nastavenia. Kvalitu, dostupnosť a ekonomickú udržateľnosť systému ohrozuje absencia pravidiel zavádzajúcich prehľadnosť, spravodlivosť a efektívnosť. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok. V tomto štádiu je podľa neho jediným riešením rozsiahla reforma financovania zdravotníctva.



"Jadro problémov v zdravotníctve vidí úrad v zlom systémovom nastavení, ktoré je dôsledkom nedokončenej zdravotníckej reformy takmer spred 20 rokov, ktorá slovenské zdravotníctvo svojím charakterom posúva od európskeho k americkému," skonštatoval.



Úrad poukázal na to, že vlani sa však podarilo vyriešiť viacero nedostatkov v zdravotníctve. "O iných sa aspoň otvorila diskusia a kompetentní sa začali problematike venovať," podotkol. Niektoré kľúčové oblasti, napríklad jednotná a transparentná cenová politika či dostupnosť zdravotnej starostlivosti, sú však podľa jeho slov stále nepodchytené. "Zlepšenia prichádzajú príliš pomaly a formou nesystémových riešení, ktoré plátajú menšie diery v systéme a často sa míňajú účinku," doplnil.



ÚDZS deklaruje, že v súčasnom štádiu je jediným riešením rozsiahla reforma financovania zdravotníctva. "Mala by zahŕňať zavedenie európskeho štandardu pre fungovanie zdravotných poisťovní vrátane zákazu krížového vlastníctva, ak má na trh prísť konkurencia, spustenie cenovej regulácie trhu s viac ako ôsmimi miliardami eur vrátane transparentného zverejňovania cien za výkony v zmluvných vzťahoch medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi ZS so súbežným spustením DRG," zhrnul úrad.