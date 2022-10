ÚDZS: Preverovanie lekárov pre dezinformácie pokročilo

Bratislava 1. októbra (TASR) - Preverovanie dvoch lekárov v súvislosti so spochybňovaním ochorenia COVID-19 či očkovania pokročilo. V jednom prípade Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) udelil pokutu, v druhom úrad ukončil fázu dohľadu ako opodstatnenú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Monika Hudecová.



"V jednom prípade ŠÚKL vydal rozhodnutie, ktorým udelil významnú pokutu, avšak rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. V druhom prípade je prvá fáza dohľadu ukončená ako opodstatnená," priblížila hovorkyňa. Bližšie informácie neposkytla, keďže procesy ešte nie sú právoplatne ukončené.



Etická komisia ÚDZS, zriadená predsedníčkou úradu Renátou Bláhovou, pôvodne preverovala podnety na piatich lekárov. V troch prípadoch komisia odporučila ukončiť eskalačný mechanizmus, v prípadoch Petra Liptáka a Andreja Janca radila naďalej pokračovať. Ešte v máji úrad začal v súčinnosti so zodpovednými inštitúciami ďalšie konania.