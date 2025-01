Úrad katastra: Na niektorých pobočkách funguje iba podateľňa

Bratislava 17. januára (TASR) - Na katastrálnych odboroch niektorých okresných úradov funguje iba podateľňa. Iné však poskytujú aj ďalšie služby, ako sú plombovanie nehnuteľností, výpis z listu vlastníctva, ale aj zápisy do katastra nehnuteľností. Na svojom webe o tom informoval Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Na webe sa nachádza aj mapa s farebne vyznačenými okresmi, v ktorých rozšírené služby úrady poskytujú.



ÚGKK SR zatiaľ nevie, kedy bude plná prevádzka katastra obnovená. Elektronické služby naďalej nefungujú. "Intenzívne však pracujeme na tom, aby sa aj funkčnosť elektronických služieb čo najskôr obnovila. O termíne budeme informovať hneď, ako to bude možné," uviedol na webe.



Úrad na webe opätovne ubezpečil, že k zmenám vlastníckych práv nehnuteľností nedochádza a dáta sa dajú obnoviť zo záloh. Zopakoval aj to, že poplatky za podania, kde nebudú dodržané termíny, sa občanom vrátia.



Od pondelka (13. 1.) sa obnovuje prevádzka na odboroch katastra. Pracoviská katastrálnych odborov boli v uplynulých dňoch dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Ten zasiahol informačný systém, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov.