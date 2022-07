Uherčík:Na obavy pri preventívnych prehliadkach u urológa nie je dôvod

Bratislava 30. júla (TASR) - Preventívnych prehliadok u urológa sa stále obáva mnoho mužov, i keď na to nie je žiadny dôvod. Skonštatoval to primár urologického oddelenia Fakultnej nemocnice Agel Skalica a vedúci lekár pre odbor urológia v spoločnosti Agel Ľubomír Uherčík.



"Intimita pacienta zostáva zachovaná, vyšetrenie nie je bolestivé. Pri preventívnej urologickej prehliadke u muža sa vyšetruje celý močovo-pohlavný trakt, pričom veľký dôraz sa kladie na vyšetrenie prostaty," ozrejmil.



Prvú preventívnu prehliadku by mal podľa neho muž absolvovať na odporúčanie všeobecného lekára vo veku štyridsiatich rokov. "Muži, u ktorých sa v rodine vyskytlo ochorenie prostaty, sú sledovaní častejšie, takže ďalšia preventívna prehliadka je buď o rok, dva, alebo o päť rokov," priblížil urológ.



Prehliadka sa podľa neho začína rozhovorom lekára s pacientom. "Nasleduje vyšetrenie, čo znamená, že lekár prehmatá brucho pacienta. Pri podozrení na ochorenie semenníkov vyšetrí pohmatom aj semenníky," doplnil. Súčasťou prehliadky majú byť tiež vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prípadne prostaty či odber moču a krvi.



Obávané je podľa Uherčíka najmä vyšetrenie prostaty cez konečník. "Ide však o nebolestivé, možno trošku nepríjemné vyšetrenie, ktorým lekár zistí veľkosť prostaty, jej konzistenciu, ohraničenie, povrch, prípadnú bolestivosť alebo rezistenciu," podotkol.



Pri mladej mužskej populácii sa podľa neho zdôrazňuje význam samovyšetrovania semenníkov. Poukázal, že i keď sa nádory semenníkov vyskytujú pomerne vzácne, najčastejšie sú postihnutí muži vo veku od 18 do 30 rokov. "Hoci sú mnohé karcinómy pomerne agresívne, pri včasnom záchyte je šanca na úplné vyliečenie veľmi vysoká," zdôraznil. V strednom a staršom veku trápia mužov podľa jeho slov najmä ochorenia prostaty.



Nie je podľa neho pravdou, že urológ je obdobou ženského gynekológa. "Viac ako polovicu našich pacientov síce tvoria muži, ale ochorenia močového systému, ako napríklad močové kamene, zápaly močových ciest, únik moču, nádorové ochorenia, trápia rovnako mužov aj ženy," dodal.