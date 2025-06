ÚHP: Časté zmeny vo vedení nemocníc spôsobujú veľké komplikácie

Bratislava 12. júna (TASR) - Časté zmeny vo vedení nemocníc spôsobujú veľké komplikácie. Upozornil na to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Poukázal na to, že v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) sa za 12 rokov vystriedalo až osem riaditeľov, zatiaľ čo v rakúskej Vienna General Hospital len dvaja. V počte výmen riaditeľov dominuje Bratislava aj pri porovnaní s najväčšími nemocnicami v Paríži, Berlíne či Londýne.



„Vysoká fluktuácia spôsobuje veľké komplikácie. Ak je riaditeľ alebo riaditeľka v nemocnici priemerne len dva roky, nestihne získať skúsenosti s vyjednávaním so zdravotnými poisťovňami, ktoré sa konajú zvyčajne raz do roka,“ ozrejmil úrad s tým, že ide o jednu z najdôležitejších úloh vedenia nemocnice. Vysvetlil, že práve od týchto rokovaní závisí, koľko peňazí nemocnica od poisťovní dostane.



Časté zmeny vo vedení môžu podľa ÚHP tiež znižovať ochotu plánovať do budúcnosti a púšťať sa do veľkých stavebných projektov, akými sú rekonštrukcie. „Len samotná príprava trvá roky a viditeľných výsledkov sa nemusia dočkať,“ skonštatoval.



Aby verejnosť vedela skontrolovať, či sú riaditelia odvolávaní z legitímnych dôvodov, útvar navrhuje nastaviť verejne definované ciele a dlhodobejšie priority pre nemocnice. „Takýto krok by pomohol stabilite vedenia, najmä v nemocniciach s dobrými výsledkami,“ uviedol.