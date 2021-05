ÚHP: Efektívnosť výdavkov na životné prostredie sa zvyšuje slabo

Bratislava 25. mája (TASR) - Efektívnosť výdavkov na životné prostredie sa zvyšuje slabo. Minulý rok sa z plánovanej ročnej úspory 103 miliónov eur podarilo realizovať len 17 miliónov eur. Informoval o tom Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na sociálnej sieti. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vykonáva opatrenia, ktoré majú priniesť značnú úsporu, alebo zvýšenie príjmov či hodnoty pre životné prostredie.



Revízia z roku 2017 navrhla opatrenia s potenciálom 130 miliónov eur. "Vo viacerých oblastiach pripravujeme priorizáciu investičných projektov, ktorá by mala byť komplexná, a preto bude vhodnejšia ako odporúčania z pôvodnej revízie výdavkov," zhodnotilo ministerstvo.



Usporiť sa malo podľa ÚHP na prevádzke v Slovenskom vodohospodárskom podniku (SVP). "V súčasnosti sa v SVP uskutočňuje vlastný audit, a ten odpovie, ktoré úsporné opatrenia bude podnik vykonávať, aký bude ich prínos a ako bude možné zvýšiť príjmy podniku," uvádza envirorezort. Zároveň predstaví strednodobú stratégiu podniku, ktorá určí merateľné a odpočtovateľné ciele. Oba dokumenty by mali byť hotové ešte v tomto roku.



ÚHP poukazuje, že investície do verejných kanalizácií a vodovodov sa nedostatočne zameriavajú na projekty s najvyššou mierou rozostavanosti. Väčší dôraz na kontrolu likvidácie odpadových vôd môže prispieť k pripájaniu obyvateľov, podotkli analytici. "Do konca roka bude hotová aj nová priorizácia investícií v oblasti kanalizácií a vodovodov, ktorá bude zahŕňať aj rozostavanosť ako faktor, ktorý ovplyvňuje prioritu. Nebude to však jediný faktor, dôležitá bude aj nákladovosť a environmentálne benefity," tvrdí MŽP.



Ďalej ÚHP uvádza, že dodržiavanie poradia priorít v protipovodňovej ochrane môže výrazne zvýšiť jej efektivitu. Ministerstvo priznáva, že niektoré projekty protipovodňovej ochrany nie sú prioritné, čo je dôsledkom stupňa pripravenosti konkrétneho projektu. Pred stavbou je potrebné vykúpiť pozemky, približuje MŽP s tým, že je to dlhý proces, preto sa v "tejto oblasti prejavuje istá zotrvačnosť". Aj v tomto prípade sa podľa MŽP pracuje na novej prioritizácii, ktorá by mala byť presnejšia.



Dodatočné zdroje a zvýšenie hodnoty mali priniesť opatrenia zvyšujúce mieru recyklácie, zavedenie vstupného do národných parkov a zrušenie výnimiek v spotrebných daniach, konštatuje útvar. Envirorezort na margo vstupného v národných parkoch podotýka, že si to vyžaduje komplexnú reformu v oblasti ochrany prírody, preto nebolo možné opatrenie realizovať.



"Riadeniu Environmentálneho fondu by pomohla viacročná stratégia podpory, lepšie analytické hodnotenie projektov a motivácia žiadateľov k používaniu úverov," radia analytici z ÚHP. V týchto dňoch Environmentálny fond v spolupráci s Inštitútom environmentálnej politiky vytvára nové kritériá hodnotenia projektov, ktoré v rámci realizovaných projektov zvýšia hodnotu za peniaze, tvrdí ministerstvo.