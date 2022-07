ÚHP: Najlepšia voľba pri zvýšení počtu zamestnancov ÚV je nová budova

Bratislava 29. júla (TASR) – Najlepšou voľbou riešenia priestorových problémov pri plánovanom zvýšení počtu zamestnancov Úradu vlády (ÚV) SR je postaviť novú administratívnu budovu. Na sociálnej sieti to uvádza Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR pri analýze možností riešenia sídla pracovísk ÚV.



ÚHP analyzoval možnosti predstavené v rámci štúdie uskutočniteľnosti, ktorá vychádza z plánovaného zvýšenia počtu zamestnancov v najbližších štyroch rokoch o 150 a nemožnosti rozšíriť prenájom v súčasnosti využívaných priestorov komplexu v centre Bratislavy. "Cieľom je nájsť riešenie, ktoré zabezpečí efektívnu činnosť jednotlivých úradov, zníži logistickú náročnosť i náklady súvisiace so zabezpečením pracovných podmienok a prepravy," pripomína ÚHP.



Analýza porovnáva tri možnosti vývoja - výstavbu novej administratívnej budovy s pracovným názvom Čajka na pozemkoch ÚV, kombináciu súčasného prenájmu a nového miesta a prenájmu v úplne nových priestoroch. "Ako najvýhodnejšia alternatíva vyšla výstavba 'Čajky' pre 497 zamestnancov za 45,9 milióna eur, do ktorej by sa presunuli zamestnanci z komplexu Park One a umiestnili by sa tam aj všetci noví," verifikuje ÚHP správnosť riešenia, ktoré navrhujú aj predkladatelia štúdie uskutočniteľnosti. "Výhodou je umiestnenie priamo na pozemku Úradu vlády SR, čo znižuje investičné náklady. Nájom by bol výhodnejší vtedy, ak by sa náklady na nájom nezmenili, no cena výstavby by zdražela o 12 percent," dodávajú finanční analytici. Pripomínajú v tejto súvislosti, že v súčasnosti má ÚV SR vyše 300 zamestnancov v prenájme, čo ho ročne stojí 3,8 milióna eur s DPH.



ÚHP navrhuje tiež upraviť celkový rozsah stavby a zmenšiť plánovanú plochu 20 štvorcových metrov na jedného zamestnanca podľa európskych štandardov, rátajúcich s plochou 10 až 15 štvorcových metrov. "Zmenšenie plochy na stále štedrých 15 štvorcových metrov by umožnilo odložiť 7,7 milióna eur na iné projekty," upozornil ÚHP. V ďalších podnetoch navrhujú zmenšiť kapacitu podzemného parkoviska, rovnako tak hľadať možnosti, ako nájsť úsporu pri umiestnení archívu. "Na zváženie je tiež zabezpečenie stravovania. Ak si úrad nebude variť sám a priestory prenajme, mohol by si tak vygenerovať dodatočný príjem alebo ušetriť na rozsahu budovy," dodal ÚHP.



Celé hodnotenie je na webe rezortu financií.