ÚHP: Najmenej 900 miest v polícii by mohli obsadiť civilní zamestnanci

Bratislava 29. júla (TASR) - Najmenej 900 miest v Policajnom zbore by mohli obsadiť civilní zamestnanci. Vyplýva to z analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), podľa ktorého by tak štát ušetril vzhľadom na nižšie náklady na civilných pracovníkov. V rámci aktualizácie revízie výdavkov analytici navrhli aj ďalšie opatrenia, týkajúce sa štruktúry polície, rozpočtu či odmeňovania.



"Táto analýza ukazuje, že revízie výdavkov nie sú automaticky len o hľadaní priestoru na úspory. Kvalita policajných služieb sa dá zvýšiť napríklad správnym rozložením síl v regiónoch a po vzore iných krajín aj zavedením verejného hodnotenia práce polície," skonštatoval riaditeľ ÚHP Martin Haluš.



Analytici navrhujú v rámci existujúcich kapacít posilniť útvary určené na prevenciu a objasňovanie kriminality. Pozrieť sa podľa nich treba aj na rozdelenie policajtov v regiónoch. "Počet prípadov na policajta sa medzi niektorými policajnými obvodmi líši až štvornásobne. S rastúcim počtom trestných činov na policajta pritom klesá ich objasnenosť," zdôvodnili v revízii.



ÚHP tiež upozorňuje, že Slovensko je jedinou krajinou V4 so špecializovaným odborom železničnej polície a úlohy mýtnej polície sú v mnohých krajinách vykonávané civilnými inštitúciami.



Medzi predloženými opatreniami je aj každoročné hodnotenie polície. "Navrhujeme zaviesť komplexný systém hodnotenia policajných služieb, ktorý by sa okrem iného zameral na meranie postojov verejnosti k práci polície a viktimizácie, teda aj nenahlásenej kriminality," vysvetlil analytik ÚHP Patrik Pružinský. Súčasťou hodnotenia by mal byť aj prieskum verejnej mienky, ktorý by realizovala niektorá z výskumných agentúr.



Počet zamestnancov polície, ako aj platy policajtov v pomere k priemernej mzde v hospodárstve sú podľa analýzy porovnateľné s okolitými krajinami. Aktuálne je na Slovensku približne 20.500 policajtov. Transparentnosť a atraktivitu práce v polícii by podľa ÚHP zvýšili jasnejšie pravidlá pre priznávanie príplatkov. "Systém odmeňovania v Policajnom zbore je neprehľadný a môže na policajtov pôsobiť demotivačne," podotkli s tým, že existuje 20 rôznych príplatkov.



Ďalšie opatrenia sa týkajú napríklad zreálnenia počtu tabuľkových miest so súčasným stavom počtu policajtov a rozpočtovými možnosťami rezortu či úpravy programového rozpočtovania tak, aby sa znížil podiel inde neklasifikovaných výdavkov v rozpočte Ministerstva vnútra SR z 20 percent na päť.