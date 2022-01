Analýza: Rómske komunity mali v druhej vlne oproti majorite viac obetí

Bratislava 19. januára (TASR) - Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) zomierali v druhej vlne pandémie nového koronavírusu dvakrát častejšie ako majorita. V komentári s názvom Vplyv pandémie na marginalizované rómske komunity na to upozornili analytici Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Vzhľadom na veľmi nízku zaočkovanosť v populácii MRK predpokladajú výrazne horší vplyv pandémie oproti priemeru krajín Európskej únie aj v tretej vlne.



"Oproti priemeru v období 2015 až 2019 narástli v roku 2021 počty úmrtí ľudí z MRK až o 44 percent oproti 21 percent v majorite. Obyvateľstvo MRK má pritom mladšiu vekovú štruktúru ako väčšinová populácia. Ak by bol podiel starších ľudí nad 60 rokov v tejto populácii podobný ako v majorite, počet úmrtí by vzrástol trojnásobne," priblížili analytici. Úmrtia boli výsledkom výrazného premorenia, ktoré podľa odhadov dosiahlo v MRK minimálne 30 percent populácie.



Zaočkovanosť ľudí z MRK sa podľa útvaru javí byť ešte nižšia ako priemer všeobecnej populácie, ktorý zaostáva za priemerom krajín EÚ. "Ukazuje to výrazne klesajúca zaočkovanosť v obciach s vyšším podielom populácie z MRK. Napríklad pri podiele ľudí z MRK v obci nad 30 percent klesá zaočkovanosť na dvojtretinovú úroveň zaočkovanosti všeobecnej populácie," načrtli. Aj po zohľadnení výrazne vyššieho podielu populácie detí do 18 rokov dosahuje zaočkovanosť dospelej populácie približne iba 20 percent.



ÚHP odporúča pre zlepšenie situácie podporiť a zefektívniť mobilné očkovanie pre zraniteľných priamo v obciach s MRK. Komunitné karantény by sa mali nahradiť cielenými intervenciami v spolupráci s intervenčným tímom rezortu zdravotníctva. Do tvorby pandemických opatrení by sa podľa analytikov mali systematicky zapájať experti na zdravie sociálne zraniteľných skupín.



Autormi komentára sú Slavomír Hidas, Katarína Vaľková, Gabriel Machlica a Andrej Belák.