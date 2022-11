ÚHP odobril štúdiu uskutočniteľnosti obnovy historickej budovy SND

Bratislava 8. novembra (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR odobril štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie historickej budovy SND a odporučil pokračovanie v projekte. Vyplýva to z hodnotenia analytikov ministerstva v hodnotení na webe rezortu.



Štúdia uskutočniteľnosti okrem odôvodnenia projektu a analýzy nákladov stanovuje aj víziu budúcej prevádzky budovy. "Investícia do historickej budovy SND je potrebná. Objekt vyžaduje rekonštrukciu z dôvodu zlého technického stavu, poškodených divadelných technológií, aj morálnej zastaranosti vnútorných priestorov," potvrdzujú analytici.



V štúdii sú náklady obnovy vyčíslené na 46 miliónov eur s DPH, pričom 26 miliónov eur má stáť stavebná a reštaurátorská časť, zvyšok sa týka výmeny divadelnej technológie. ÚHP upozornil, že v prípade výstavby nového objektu, spĺňajúceho potrebné podmienky na účel a prevádzku, by sa náklady vyšplhali na 74 miliónov eur, drahšie by vyšla aj možnosť riešenie prostredníctvom predĺženia zadnej prístavby budovy. "Rekonštrukcia historickej budovy v súčasnom rozsahu je najvýhodnejšou alternatívou," uviedli.



Poukázali zároveň na to, že predpokladané náklady na stavebnú časť rekonštrukcie sú vyššie ako výpočet nákladov MF SR. V odporúčaní preto vyzýva vyhodnotiť potenciál na zníženie celkových nákladov porovnaním ceny a riešenia s referenčnými projektmi. Rovnako odporúča zvýšiť plánované využitie historickej budovy prostredníctvom vyššieho počtu divadelných predstavení alebo organizácie iných kultúrno-spoločenských podujatí. Ministerstvu kultúry zároveň ÚHP odporúča, aby aktualizovalo investičný plán rezortu a projektu rekonštrukcie historickej budovy SND stanovilo prioritu.



V ďalších krokoch bude nasledovať štátna expertíza stavebného zámeru, ktorá určí aj predbežnú hodnotu zákazky. Po expertíze bude môcť MF začať rokovanie o uvoľnení prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie.



Manažment SND už v minulosti upozornil, že celkový proces rekonštrukcie historickej budovy vrátane projektových príprav, výberu zhotoviteľa i samotných prác bude trvať niekoľko rokov.