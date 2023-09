ÚHP odporúča pri nákupe protivzdušnej obrany preveriť potrebu radaru

Bratislava 20. septembra (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča pri nákupe protivzdušnej obrany (PVO) pred podpisom zmluvy preveriť potrebu kupovať nový radar, ako aj spresniť prevádzkové náklady. Rezortu obrany radí tiež vytvoriť plán obstarávania munície pre prvú fázu projektu. Vyplýva to z aktualizácie hodnotenia projektu. Ministerstvo obrany (MO) SR deklarovalo, že v ďalšej fáze projektu sa bude snažiť odporúčania ÚHP implementovať v maximálnej miere.



"V štúdii nie je jednoznačne preukázaná ekonomická efektívnosť rozšírenia projektu o nový radar za 15,4 milióna eur s DPH," skonštatoval útvar. Ako zhodnotil, pôvodne bol plán integrovať už zakúpený radar pre systémy velenia PVO. Počas vyhodnotenia ponúk sa MO SR rozhodlo pre ponuku s novým radarom, pričom toto rozhodnutie treba vyhodnotiť.



Hodnotitelia upozornili aj na chýbajúci plán nákupu munície, ktorá bude potrebná pre plné operačné nasadenie systémov. Predbežne nákup MO SR vyčíslilo v projektovom zámere na 110 miliónov eur.



ÚHP poukázal tiež na to, že v súčasnosti nie je možné overiť vyvolané náklady na projekt, napríklad na uskladnenie techniky, priestory na muníciu a údržbu. Rezort ich odhadol na 6 miliónov eur. "Konkrétny zoznam projektov nebol súčasťou podkladov, podľa rezortu bude možné náklady spresniť počas rokovaní o zmluve," dodal.



Rezort obrany sa bude snažiť odporúčania zohľadniť. "MO SR v priebehu celého procesu prípravy, tvorby a vyhodnocovania úzko komunikovalo s ÚHP, a to najmä v otázkach cieľov projektu a jednotlivých priorít, na ktoré MO SR z pohľadu vecnej pôsobnosti nazerá komplexnejšie," uviedol rezort v reakcii. Zároveň informoval, že k materiálu sa uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie konferenčnou formou 14. septembra.



Ministerstvo obrany SR odporučilo na základe vyhodnotenia ponúk v prvej etape obstarať jeden mobilný systém stredného dosahu od Izraela a prenosné komplety protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu od Poľska. Náklady na oba typy systémov sú 193,98 milióna eur. MO SR plánuje predložiť vyhodnotenie ponúk vláde SR s odporúčaním začať rokovania s vybranými uchádzačmi.