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ÚHP odporúča rezortu vnútra zvážiť centralizáciu tiesňových liniek
ÚHP okrem toho odporúča, aby ministerstvo vnútra pripravilo harmonogram zapájania ďalších organizácií do nového systému.
Autor TASR
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Bratislava 18. júla (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií odporúča ministerstvu vnútra, aby zvážilo možnosť centralizovať podporu tiesňových liniek. Urobiť to má najmä s ministerstvom zdravotníctva. Vyplýva to z hodnotenia projektu Systém na prijímanie a spracovanie tiesňových volaní.
„Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje modernizáciu systému na prijímanie a spracovanie tiesňových volaní, ktorý je súčasťou integrovaného záchranného systému (IZS). Systém prepája jednotlivé záchranné zložky (policajtov, hasičov a záchranárov) a umožňuje ich spoločný postup pri krízových situáciách, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Súčasný systém zabezpečuje príjem volaní na tiesňových linkách, rádiovú komunikáciu a dispečing. Nepodporuje moderné formy komunikácie, ako je posielanie textov, obrázkov alebo videa,“ skonštatoval útvar.
Analytici ďalej v správe uviedli, že celkové náklady nového informačného systému na desať rokov sú podľa štúdie vo výške 83,5 milióna eur, z toho kapitálové výdavky tvorí nákup platformy za 23,5 milióna eur a hardvéru za 19,8 milióna eur, prevádzka má stáť ročne 3,9 milióna eur.
ÚHP okrem toho odporúča, aby ministerstvo vnútra pripravilo harmonogram zapájania ďalších organizácií do nového systému. Má sa tým maximalizovať využitie platformy a znížiť náklady na podporu v prepočte na organizáciu. Poukázal aj na potrebu doplnenia rozpočtu projektu o podrobnejší rozpis nákladov.
„Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje modernizáciu systému na prijímanie a spracovanie tiesňových volaní, ktorý je súčasťou integrovaného záchranného systému (IZS). Systém prepája jednotlivé záchranné zložky (policajtov, hasičov a záchranárov) a umožňuje ich spoločný postup pri krízových situáciách, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Súčasný systém zabezpečuje príjem volaní na tiesňových linkách, rádiovú komunikáciu a dispečing. Nepodporuje moderné formy komunikácie, ako je posielanie textov, obrázkov alebo videa,“ skonštatoval útvar.
Analytici ďalej v správe uviedli, že celkové náklady nového informačného systému na desať rokov sú podľa štúdie vo výške 83,5 milióna eur, z toho kapitálové výdavky tvorí nákup platformy za 23,5 milióna eur a hardvéru za 19,8 milióna eur, prevádzka má stáť ročne 3,9 milióna eur.
ÚHP okrem toho odporúča, aby ministerstvo vnútra pripravilo harmonogram zapájania ďalších organizácií do nového systému. Má sa tým maximalizovať využitie platformy a znížiť náklady na podporu v prepočte na organizáciu. Poukázal aj na potrebu doplnenia rozpočtu projektu o podrobnejší rozpis nákladov.