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ÚHP odporúča zvážiť viaceré scenáre reorganizácie nehnuteľností
ÚHP ďalej odporúča pred ďalšou prípravou výstavby novej budovy na Pribinovej ulici predstaviť plán, ktorý potvrdí realizovateľnosť projektu podľa deklarovaných predpokladov.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií odporúča ministerstvu vnútra (MV), aby pri budovaní nového sídla a reorganizácii svojich administratívnych zložiek zvážilo viaceré scenáre. Malo by nájsť nákladovo optimálne riešenie a v čo najväčšej miere využiť existujúce budovy na zníženie výdavkov na prenájom. ÚHP to uviedol v hodnotení projektu Optimalizácia administratívnych priestorov MV SR v Bratislave
Analytici ministerstvu odporúčajú „v prípade realizácie preferovanej alternatívy preukázať, že projekt bude rozpočtovo neutrálny. To je možné, napríklad, predložením návrhu kúpnych zmlúv na vlastné nehnuteľnosti v hodnote, ktorá pokryje navrhované investície pred vznikom zmluvného záväzku na kúpu, zámenu alebo nájom novej nehnuteľnosti“.
ÚHP ďalej odporúča pred ďalšou prípravou výstavby novej budovy na Pribinovej ulici predstaviť plán, ktorý potvrdí realizovateľnosť projektu podľa deklarovaných predpokladov. Pred odkúpením budov na Štefánikovej a Panónskej ulici má rezort vypracovať nezávislý posudok ich trhovej hodnoty.
Analytici ministerstvu odporúčajú „v prípade realizácie preferovanej alternatívy preukázať, že projekt bude rozpočtovo neutrálny. To je možné, napríklad, predložením návrhu kúpnych zmlúv na vlastné nehnuteľnosti v hodnote, ktorá pokryje navrhované investície pred vznikom zmluvného záväzku na kúpu, zámenu alebo nájom novej nehnuteľnosti“.
ÚHP ďalej odporúča pred ďalšou prípravou výstavby novej budovy na Pribinovej ulici predstaviť plán, ktorý potvrdí realizovateľnosť projektu podľa deklarovaných predpokladov. Pred odkúpením budov na Štefánikovej a Panónskej ulici má rezort vypracovať nezávislý posudok ich trhovej hodnoty.