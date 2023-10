Útvar hodnoty za peniaze: Treba podporiť duševné zdravie

Bratislava 12. októbra (TASR) - Podporou duševného zdravia má štát šancu znížiť extrémnu chudobu. Neliečené duševné poruchy môžu výrazne zvyšovať výdavky zdravotného a sociálneho systému a znižujú výkonnosť ekonomiky. Upozornil na to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na sociálnej sieti.



"Investície do duševného zdravia sú dobrý príklad hodnoty za peniaze. (...) Lepšie duševné zdravie tiež môže pomôcť znížiť záťaž na rodiny a zvýšiť ich stabilitu," podotkol.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podľa ÚHP upozornila, že z rozpočtu na zdravotníctvo vyčleňujú vlády po celom svete len dve percentá na oblasť duševného zdravia. ÚHP poukázal, že na nedostatočné financovanie na Slovensku upozornil pred tromi rokmi. Podpora oblasti sa podľa neho odvtedy zlepšila. Poukázal napríklad na to, že humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie sa dostala medzi kľúčové komponenty plánu obnovy a téma stále viac rezonuje v spoločnosti.