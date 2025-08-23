< sekcia Slovensko
ÚHP: Pred nákupom techniky je potrebné preveriť možnosti financovania
Ako analytici podotkli, zvýšená brodivosť, ktorú ministerstvo od vozidiel požaduje, mohla spôsobiť, že výber dodávateľov bol zúžený.
Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Pred nákupom nových hasičských áut je potrebné preveriť možnosť financovania zákazky z európskych peňazí, prípadne nájsť zdroje v rozpočte. V čase dodania cisterien 4x4 bude existujúca technika stará 15 rokov. Obnova je tak potrebná. Vo svojom hodnotení projektu Ministerstva vnútra (MV) SR to uviedol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Rezort plánuje celkovo nakúpiť 68 hasičských striekačiek v hodnote takmer 41 miliónov eur.
„Podľa štúdie a interných predpisov Hasičského a záchranného zboru je životnosť hasičskej techniky určená na 12 - 15 rokov. Obnovených má byť 112 kusov vozidiel Iveco Trakker, ktoré boli vyrobené v rokoch 2009 až 2012. Keďže čas dodania nových vozidiel predpokladá MV na rok 2027, všetky budú v prevádzke minimálne 15 rokov,“ poukázal útvar.
Ako analytici podotkli, zvýšená brodivosť, ktorú ministerstvo od vozidiel požaduje, mohla spôsobiť, že výber dodávateľov bol zúžený. ÚHP preto ministerstvu odporúča vyhodnotiť, či je požiadavka na tento parameter opodstatnená u všetkých vozidiel.
„Podľa štúdie a interných predpisov Hasičského a záchranného zboru je životnosť hasičskej techniky určená na 12 - 15 rokov. Obnovených má byť 112 kusov vozidiel Iveco Trakker, ktoré boli vyrobené v rokoch 2009 až 2012. Keďže čas dodania nových vozidiel predpokladá MV na rok 2027, všetky budú v prevádzke minimálne 15 rokov,“ poukázal útvar.
Ako analytici podotkli, zvýšená brodivosť, ktorú ministerstvo od vozidiel požaduje, mohla spôsobiť, že výber dodávateľov bol zúžený. ÚHP preto ministerstvu odporúča vyhodnotiť, či je požiadavka na tento parameter opodstatnená u všetkých vozidiel.