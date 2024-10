ÚHP: Rezort by mal aktualizovať harmonogram rekonštrukcie na Sliači

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR by malo aktualizovať harmonogram rekonštrukcie vojenského letiska Sliač. Predpokladaný termín dokončenia výstavby, január 2025, rezort nestíha a projekt bude realizovaný minimálne aj počas roka 2026. Vyplýva to z aktualizácie ekonomického hodnotenia investície Rekonštrukcie leteckej základne Sliač, ktorú na svojom webe zverejnil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).



"K dátumu hodnotenia (4. 10., poznámka TASR) nebolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý musí pred stavebnými prácami dopracovať projektovú dokumentáciu," upozornil ÚHP.



Analytici identifikovali aj iné riziká projektu. Pri objednávkach typu "naprojektuj a postav" je v zmluve podľa nich dôležité stanoviť primerané rozdelenie rizík a jasné hranice zodpovednosti. Útvar v aktualizácii hodnotenia vyhlásil, že nejasné či neprimerané zmluvné podmienky by mohli negatívne ovplyvniť cenu projektu alebo jeho priebeh. ÚHP rezortu obrany odporučil, aby návrh zmluvy predložil ministerstvu financií na posúdenie.



ÚHP zároveň upozornil, že neúplné zatvorenie letiska počas rekonštrukcie by mohlo mať negatívny vplyv na výkon stavebných prác. Ministerstvo obrany by preto podľa analytikov malo rozhodnutie preskúmať.



Útvar poukázal aj na to, že rozpočet projektu nie je v súlade s navrhovaným čerpaním výdavkov zo štátneho rozpočtu. Rezort obrany by podľa hodnotenia mal tieto údaje zosúladiť.



Na letisku Sliač by mali byť umiestnené stíhačky F-16. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v júni vyhlásil, že Sliač by na ne mohol byť po rekonštrukcii pripravený o tri až päť rokov. Rekonštrukciu letiska odsúhlasila vláda ešte v roku 2019 za ministra Petra Gajdoša (SNS). Pôvodne mala rekonštrukciu zabezpečiť agentúra Severoatlantickej aliancie NSPA.