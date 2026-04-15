ÚHP: Rezort vnútra by mal pred digitalizáciou archívov pripraviť plán
Z hodnotenia vyplýva, že celkové náklady ministerstva na projekt sú vo výške 32,3 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) by malo podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pred plánovanou digitalizáciou svojich archívov najprv pripraviť plán na postupnú a systematickú realizáciu tohto projektu. Realizovať konkrétne časti projektu mu analytici odporúčajú až po overení ich využitia a prínosov. Vyplýva to z hodnotenia ÚHP, ktoré zverejnil na svojom webe.
„V prvej fáze realizovať prioritne nákup skenerov, softvéru na digitalizáciu a prezentačnej vrstvy s nákladmi približne tri až štyri milióny eur s DPH. Ďalšie časti realizovať postupne po overení ich využitia a prínosov,“ odporúča ministerstvu ÚHP. Rovnako rezortu odporúča, aby pred vyhlásením verejného obstarávania na zariadenie potrebné pre digitalizáciu spresnil rozpočet.
Analytici útvaru tiež dali za príklad zahraničné projekty. „Digitalizácia archívov v zahraničí sa realizuje postupne a je zameraná na digitalizáciu dokumentov s najvyššou pridanou hodnotou pre občanov a výskumníkov, pričom sa výstupy verejnosti sprístupňujú priebežne. Príkladom je digitalizácia archívov vo Švédsku. Ambícia v jednom projekte s odhadom trvania maximálne desať rokov digitalizovať približne 217 až 435 miliónov dokumentov môže byť navyše príliš optimistická,“ myslia si. Poukázali, že Nemecko za 16 rokov digitalizovalo približne 27 miliónov archívnych dokumentov.
Z hodnotenia vyplýva, že celkové náklady ministerstva na projekt sú vo výške 32,3 milióna eur.
„V prvej fáze realizovať prioritne nákup skenerov, softvéru na digitalizáciu a prezentačnej vrstvy s nákladmi približne tri až štyri milióny eur s DPH. Ďalšie časti realizovať postupne po overení ich využitia a prínosov,“ odporúča ministerstvu ÚHP. Rovnako rezortu odporúča, aby pred vyhlásením verejného obstarávania na zariadenie potrebné pre digitalizáciu spresnil rozpočet.
Analytici útvaru tiež dali za príklad zahraničné projekty. „Digitalizácia archívov v zahraničí sa realizuje postupne a je zameraná na digitalizáciu dokumentov s najvyššou pridanou hodnotou pre občanov a výskumníkov, pričom sa výstupy verejnosti sprístupňujú priebežne. Príkladom je digitalizácia archívov vo Švédsku. Ambícia v jednom projekte s odhadom trvania maximálne desať rokov digitalizovať približne 217 až 435 miliónov dokumentov môže byť navyše príliš optimistická,“ myslia si. Poukázali, že Nemecko za 16 rokov digitalizovalo približne 27 miliónov archívnych dokumentov.
Z hodnotenia vyplýva, že celkové náklady ministerstva na projekt sú vo výške 32,3 milióna eur.