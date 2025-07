ÚHP: Rezorty vnútra a obrany by mali pri kúpe vrtuľníkov spolupracovať

Bratislava 14. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR by sa pri rozširovaní svojej flotily stredne ťažkých vrtuľníkov malo koordinovať s ministerstvom obrany. Vojaci majú k dispozícii stroje schopné hasiť lesné požiare už teraz. V hodnotení projektu rezortu vnútra plán rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2031 pre oblasť vrtuľníkovej techniky to uviedol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Rozšírenie flotily ľahkých vrtuľníkov zároveň ÚHP považuje za rozumný krok.



Rezort by mal podľa analytikov tiež „určiť konečný počet potrebných vrtuľníkov na základe systematického zberu a vyhodnocovania údajov o zásahoch a prevádzke“. Ako ÚHP podotkol, ministerstvo vnútra aktuálne počet nevie určiť, pretože niektoré zásahy pre nedostatočné pokrytie Slovenska vrtuľníkmi neboli vykonané a nie sú uvedené v štatistikách.



Zvýšenie počtu ľahkých vrtuľníkov analytici považujú za rozumný krok. „Keďže ľahkých vrtuľníkov má Slovensko v porovnaní s Českom a Maďarskom aj po zohľadnení rozlohy krajiny menej, jeden vrtuľník musí pokryť väčšiu oblasť,“ uviedli. Pripomenuli, že MV SR nemá celkové údaje potrebnom počte kusov.



Ministerstvo by malo do budúcnosti zvážiť aj finančnú efektivitu prenájmu vrtuľníkov. Na nákup by sa dali využiť aj peniaze z predaja starých strojov. Analytici ich odhadujú na sumu približne deväť miliónov eur.



Ministerstvo vnútra zverejnilo štúdiu uskutočniteľnosti k plánu rozvoja Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR s výhľadom do roku 2031 pre oblasť vrtuľníkovej techniky. Vyplýva z nej, že rezort chce nakúpiť dva ľahké a dva stredne ťažké vrtuľníky. Využívať by ich mali policajti či horskí záchranári. Pomôcť by mohli aj s hasením lesných požiarov. Podľa štúdie budú vrtuľníky stáť viac ako 134 miliónov eur. Štát by mal z toho financovať približne 35 miliónov.