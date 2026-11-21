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ÚHP: Univerzitné nemocnice SR sú v porovnaní so zahraničím drahé
Problémom je podľa analytikov aj personálne zabezpečenie.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenské univerzitné nemocnice sú v porovnaní s Českom a Rakúskom príliš nákladné. Kým v Česku sú náklady na porovnateľnú hospitalizáciu v univerzitných nemocniciach oproti okresným vyššie o 12 percent a v Rakúsku o deväť percent, na Slovensku dosahuje rozdiel 43 až 49 percent. Vyplýva to z analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Za hlavné príčiny analytici označujú vysoké personálne náklady, nedostatok sestier a rozdrobenosť nemocničných kapacít.
ÚHP upozornil, že univerzitné nemocnice prirodzene dosahujú vyššie náklady, keďže zabezpečujú špičkových odborníkov a drahé vybavenie aj na najnáročnejšie prípady, ktoré sa vyskytujú len príležitostne. Zároveň sa venujú výskumu a vzdelávaniu. Aby však slovenské univerzitné nemocnice dosiahli rovnaký relatívny rozdiel v nákladoch oproti okresným nemocniciam ako v Česku, ich náklady by museli byť nižšie o 172 miliónov eur.
Problémom je podľa analytikov aj personálne zabezpečenie. V rokoch 2017 až 2025 sa počet lekárskych úväzkov zvýšil o 25,1 percenta, zatiaľ čo počet hospitalizácií po zohľadnení ich náročnosti klesol o 19,2 percenta. Počet sesterských úväzkov sa znížil o 4,9 percenta. „Je otázne, či nemocnice dokážu efektívne využívať lekárov, ak im chýbajú sestry,“ upozornil ÚHP. Približne tretinu lekárskych miezd a odmien zároveň tvoria zložky nad rámec základnej mzdy garantovanej platovým automatom.
Osobitnú pozornosť venuje analýza Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), ktorej náklady podľa ÚHP zvyšuje duplicita viacerých kliník a oddelení. „Jedno oddelenie s 30 lôžkami je výrazne efektívnejšie ako tri s desiatimi lôžkami,“ konštatujú analytici.
ÚHP preto odporúča pripraviť plán reorganizácie UNB vrátane redukcie duplicitných oddelení. Poukazuje aj na pravdepodobné uzatvorenie nemocnice na Mickiewiczovej ulici, ktorá je podľa analýzy v havarijnom stave, no zároveň prevádzkuje dôležitý urgentný príjem. Zmeny považuje za potrebné aj v súvislosti s výstavbou novej nemocnice vo Vajnoroch. „S jej štartom bude nutné niektoré zo súčasných nemocníc zatvoriť alebo výrazne reprofilovať,“ uvádza analýza.
ÚHP upozornil, že univerzitné nemocnice prirodzene dosahujú vyššie náklady, keďže zabezpečujú špičkových odborníkov a drahé vybavenie aj na najnáročnejšie prípady, ktoré sa vyskytujú len príležitostne. Zároveň sa venujú výskumu a vzdelávaniu. Aby však slovenské univerzitné nemocnice dosiahli rovnaký relatívny rozdiel v nákladoch oproti okresným nemocniciam ako v Česku, ich náklady by museli byť nižšie o 172 miliónov eur.
Problémom je podľa analytikov aj personálne zabezpečenie. V rokoch 2017 až 2025 sa počet lekárskych úväzkov zvýšil o 25,1 percenta, zatiaľ čo počet hospitalizácií po zohľadnení ich náročnosti klesol o 19,2 percenta. Počet sesterských úväzkov sa znížil o 4,9 percenta. „Je otázne, či nemocnice dokážu efektívne využívať lekárov, ak im chýbajú sestry,“ upozornil ÚHP. Približne tretinu lekárskych miezd a odmien zároveň tvoria zložky nad rámec základnej mzdy garantovanej platovým automatom.
Osobitnú pozornosť venuje analýza Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), ktorej náklady podľa ÚHP zvyšuje duplicita viacerých kliník a oddelení. „Jedno oddelenie s 30 lôžkami je výrazne efektívnejšie ako tri s desiatimi lôžkami,“ konštatujú analytici.
ÚHP preto odporúča pripraviť plán reorganizácie UNB vrátane redukcie duplicitných oddelení. Poukazuje aj na pravdepodobné uzatvorenie nemocnice na Mickiewiczovej ulici, ktorá je podľa analýzy v havarijnom stave, no zároveň prevádzkuje dôležitý urgentný príjem. Zmeny považuje za potrebné aj v súvislosti s výstavbou novej nemocnice vo Vajnoroch. „S jej štartom bude nutné niektoré zo súčasných nemocníc zatvoriť alebo výrazne reprofilovať,“ uvádza analýza.