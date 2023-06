ÚHP zhodnotil projekt rezortu obrany na obnovu letiska Sliač

Bratislava 13. júna (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR by malo víťaznú ponuku v rámci obstarávania stavby na leteckej základni Sliač porovnať s referenčným rozpočtom 92 miliónov eur. V prípade vyššej ceny by malo prijatie ponuky zvážiť, prípadne rokovať s uchádzačmi o jej potenciálnom znížení. Vo svojom hodnotení projektu na základe štúdie uskutočniteľnosti to odporúča Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).



"Odhadované náklady v štúdii boli vo výške 126 miliónov eur s DPH. Na základe porovnaní cien na trhu sme v spolupráci s MO SR pripravili referenčný rozpočet s odhadovanou výškou 92 miliónov eur s DPH, s ktorým by sa mali získané ponuky porovnať," vysvetlili analytici. Odporúčajú tiež vyžiadať od agentúry zmluvu pred podpisom a predložiť jej návrh spolu s aktualizovanou štúdiou.



Útvar radí tiež jasne popísať riziká a následky neúplného uzatvorenia letiska počas realizácie stavebných prác a navrhnúť opatrenia, aby sa predišlo zvýšeniu nákladov či predĺženiu stavebných prác. "Pri rozhodovaní o miere obmedzenia bežnej prevádzky letiska v čase jeho rekonštrukcie a modernizácie je potrebné zohľadniť vplyv na dobu trvania projektu a celkové náklady," upozornil.



Štúdiu MO SR na rekonštrukciu a modernizáciu letiska Sliač počíta s rekonštrukciou a vybudovaním nových letiskových dráh a ďalšími desiatimi stavebnými objektmi infraštruktúry leteckej základne. Pri projekte rezort spolupracuje s NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA). Cieľom projektu je zabezpečiť potrebnú infraštruktúru na prevádzku lietadiel F-16 a prevádzku ďalšej leteckej techniky.