ÚHP:Pri nákupe armádnych vozidiel 8x8 odporúčame rokovať o podmienkach

Bratislava 31. marca (TASR) - Pri nákupe armádnych vozidiel 8x8 odporúča Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pred podpisom zmluvy rokovať o lepších podmienkach. Celkovo však v projekte odporúča pokračovať. Vyplýva to z marcového aktualizovaného hodnotenia obstarávania, ktoré útvar komentoval na sociálnej sieti. Nákup 76 bojových obrnených vozidiel 8x8 od Fínska v stredu (30. 3.) schválila vláda.



V rámci prípravy kontraktu by sa podľa útvaru malo rokovať o znížení investičných nákladov, najmä na zbraňový systém, komunikačno-informačný systém a muníciu. Navrhuje tiež do zmluvy zahrnúť nižšie prevádzkové náklady uvedené v predloženej ponuke.



Rezort obrany by mal podľa odporúčaní ÚHP tiež po dohodnutí zmluvných podmienok pred podpisom zmluvy aktualizovať štúdiu uskutočniteľnosti, a to najmä o poznatky získané počas prípravy projektu, ale aj informácie o súlade nákupu s cieľmi spôsobilostí NATO a alternatívach pre budovanie strednej mechanizovanej brigády. Následne by ju mal predložiť na hodnotenie Ministerstvu financií SR.



Pripraviť by sa mal tiež dlhodobý investičný plán, ktorý umožní overiť súlad s rozpočtom verejnej správy a ďalšími plánovanými nákupmi. Útvar odporúča tiež upraviť rozpočet tak, aby reflektoval plánované vyzbrojenie vozidiel kanónom kalibru NATO priamo z výroby.



Pre ďalšiu fázu projektu odporúča ÚHP napríklad optimalizovať počty pásového bojového vozidla pre ťažkú mechanizovanú brigádu v súlade s plánovaným nákupom 8x8. Navrhuje tiež doplniť do štúdie uskutočniteľnosti ekonomické porovnanie alternatív zabezpečenia vybraných spôsobilostí vozidlami 4x4, 6x6 alebo inými štandardnými nákladnými terénnymi vozidlami a znížiť počet žiadaných bojových obrnených vozidiel 8x8 v nasledujúcich fázach.



Zmluvu na nákup bojových obrnených vozidiel Patria AMVXP od Fínska má minister uzatvoriť do 30. septembra. Celková cena za zákazku vrátane vozidiel, infraštruktúry a munície je 447 miliónov eur. Investícia je rozložená na niekoľko rokov, splácaná bude postupne. Naplánované sú už aj ďalšie fázy projektu obstarávania 8x8.