Uhrík: CoFoE má potenciál, no nerešpektuje sa názorová pluralita

Bratislava 8. marca (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) má veľký potenciál, jej organizátori však nerešpektujú názorovú pluralitu a do diskusií nezapojili tých, "ktorí majú na veci odlišný pohľad," povedal pre TASR slovenský europoslanec Milan Uhrík (Hnutie Republika).



Jednou zo súčastí CoFoE sú aj štyri občianske panely pozostávajúce z 800 zástupcov občanov členských krajín EÚ. Účastníci panelov boli náhodne vybraní zo všetkých občanov EÚ. Svoj názor na fungovanie EÚ však môže vyjadriť ktokoľvek prostredníctvom viacjazyčnej digitálnej platformy futureu.europa.eu.



Dosiaľ vydané odporúčania týchto panelov však podľa Uhríka "prevažne kopírujú oficiálnu líniu európskych komisárov." Medzi odporúčania panelov, s ktorými europoslanec nesúhlasí patrí "uľahčovanie migrácie do Európy", tzv. zelená politika, zriadenie európskej zdravotnej únie, či "centralizovanie rozhodnutí o poľnohospodárstve". Naopak víta návrhy týkajúce sa napríklad štandardov na adekvátnu kvalitu dovážaných tovarov z tretích krajín do Európy.



Spomínané občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu na plenárnych zasadnutiach. Tie budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.