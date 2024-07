Uhrík: Prioritou je ochrana suverenity štátov EÚ a slobôd občanov

Štrasburg 26. júla (TASR) - Najväčšími prioritami v úlohe europoslanca budú pre Milana Uhríka (Republika, Európa suverénnych národov) ochrana suverenity členských štátov Európskej únie, ochrana slobôd občanov, názoru a slova, zastavenie nelegálnej migrácie do Európy a ochrana tradičných hodnôt. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Čo sa týka ochrany tradičných hodnôt, chce Uhrík podľa jeho slov najmä ochranu tradičného modelu rodiny a "ochranu spoločnosti pred dúhovou a LGBT ideológiou".



Ďalšou z jeho priorít je zmena zelenej politiky - zrušenie alebo revízia Európskej zelenej dohody (tzv. Green Deal). "Aby zelená politika Európskej únie neničila slovenských a európskych poľnohospodárov, potravinárov, nezavádzala nezmyselné emisné kvóty na dopravu, roľníkov a obyvateľov. Ale aby sa tá ochrana prírody orientovala na skutočnú ochranu prírody bez vedľajších ekonomických dopadov na životnú úroveň bežných ľudí," uviedol pre TASR Uhrík, ktorý získal v júnových eurovoľbách 133.949 prednostných hlasov.



Medzi jeho priority patrí aj presadzovanie "mierovej politiky EÚ", je za zrušenie sankcií proti Rusku a zastavenie finančnej a vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Dodáva, že uvedené priority sa zhodujú aj s cieľmi novovzniknutej frakcie Európa suverénnych národov (ESN), ktorej je podpredsedom.



Vlastenci sú podľa jeho slov v Európskom parlamente (EP) stále v menšine. Poukazuje však na výrazné posilnenie v porovnaní s predošlým funkčným obdobím. "Kým v minulosti bola vlastenecká frakcia len Identita a demokracia (ID) so 60 europoslancami, už tu máme dve frakcie - ESN a Patrioti pre Európu (PfE). Spolu nás je približne 110 europoslancov, čo je takmer dvojnásobný nárast," spresnil slovenský europoslanec. Doplnil, že s PfE má jeho frakcia dobrú spoluprácu.



Pôsobiť bude vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), kde bol členom aj v predošlom funkčnom období. Tvrdí, že pre neho ide o politicky najdôležitejší výbor, ktorého agendu ako vlastenec zastrešuje. Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.



Myslí si, že skúsenosti z predošlého funkčného obdobia mu v ďalšom mandáte pomôžu. Európska politika je podľa jeho slov oproti domácej politike oveľa komplikovanejšia a komplexnejšia. "Je tu veľa politických strán z rôznych štátov, ktoré majú absolútne odlišné vnímanie niektorých problémov a vyžaduje si to veľkú diplomaciu, aby sa to dalo skĺbiť a aby sa dal dosiahnuť nejaký výsledok," uzavrel pre TASR Milan Uhrík.