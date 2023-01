Uhrík: Referendum ukázalo masu, ktorá dokáže rozhodnúť o novej vláde

Bratislava 22. januára (TASR) – Viac ako 1,1 milióna ľudí, ktorí sa v sobotu (21. 1.) zúčastnili na referende, predstavuje masu a silu, ktorá dokáže rozhodnúť o pár mesiacov aj o novej vláde. V reakcii na výsledky referenda to uviedol predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík. TASR o tom informoval hovorca hnutia Ondrej Ďurica.



Uhrík poďakoval voličom, ktorí sa na referende zúčastnili, účasť podľa jeho slov ovplyvnila antikampaň. "Prístup médií a ústavných činiteľov, ktorí doslova odrádzali od referenda, považujem za maximálne nezodpovedný. Len nás to utvrdzuje v názore, že títo ľudia nemajú s demokraciou nič spoločné. Zároveň je to jasný dôkaz toho, že referendum treba do budúcna sfunkčniť a podobne ako pri voľbách minimálne kvórum účasti zrušiť," skonštatoval predseda Republiky.



Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť sobotného referenda o zmene Ústavy SR. Zúčastnilo sa na ňom 27,25 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť. Deviate referendum v histórii samostatnej SR inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.