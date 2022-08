Uhrík: To čo história ponúka, je nie hádať sa, ale možnosť poučiť sa

Bratislava 29. augusta (TASR) - História patrí všetkým a to hlavné, čo ponúka, je nie hádať sa, ale možnosť poučiť sa. Súčasná politická reprezentácia však zrádza i odkaz predkov, ktorí zomierali pre Slovensko. Netreba na to preto zabúdať. Skonštatoval to predseda hnutia Republika Milan Uhrík pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania.



"Dnešná politická reprezentácia je hanbou a zrádza záujmy občana a odkaz predkov, ktorí zomierali pre Slovensko. A na toto ani v týchto dňoch nesmieme zabúdať. Čím viac si to uvedomíme, tým budeme slobodnejší a presvedčení o správnosti toho, čo chceme pre Slovensko dnes a v budúcnosti," odkázal Uhrík na sociálnej sieti.



Poukázal na to, že Slovensko je národ s veľkou kultúrou, tradíciou a históriou. A aké Slovensko bude, je podľa neho len na nás a odmietnutí tých, ktorí nevládnu podľa našich očakávaní. Z histórie by sme sa mali podľa Uhríka poučiť najmä pre to, lebo po dvoch totalitách sa rysuje nový zápas. Nepriateľom občana sa stáva jeho vlastná vláda mysliaca na seba. Občanom preto ostáva len to, čo nám zanechali predkovia, teda zahodiť strach a postaviť sa jej.