Úhrny zrážok prekračujú novembrové rekordy

Bratislava 26. novembra (TASR) - Nadnormálne teplé novembrové počasie na Slovensku potvrdil aj predchádzajúci týždeň. "Súčasne sa vyskytujú často atmosférické zrážky, pričom opakovane boli, v určitých dňoch a v niektorých regiónoch Slovenska, veľmi výdatné," informuje o situácii v období od 18. do 24. novembra 2019 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Meteorológovia poukazujú na to, že v zrážkovo najexponovanejších oblastiach Slovenska bola v predchádzajúcom týždni aj meteorologická stanica Telgárt, kde napršalo v uplynulom týždni 45 mm zrážok. "V doterajšom priebehu novembra tam zaznamenali 239 mm zrážok, čo už teraz znamená rekordne vysoký mesačný úhrn zrážok pre posledný jesenný mesiac od začiatkov meraní v roku 1951," uviedli. Dodali, že doterajší rekordný úhrn, nameraný v roku 1962, bol 203 mm.



Druhý najvyšší úhrn zrážok od roku 1951 zatiaľ zaznamenávajú v Poprade (103 mm), viac napršalo v meste pod Tatrami len v novembri roku 1962, a to 135 mm. "Atmosférické zrážky boli v doterajšom priebehu novembra 2019 najvýdatnejšie na svahoch Nízkych Tatier, v Jasnej pod Chopkom, priebežne do 24. novembra zaregistrovali viac ako 450 mm zrážok," informoval SHMÚ.