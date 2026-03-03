< sekcia Slovensko
ÚIS: Akcia Kajúcnik nesúvisí s medializovanými vyjadreniami politikov
Hovorkyňa policajnej inšpekcie Dobiášová pripomenula, že vyšetrovateľ tímu Veritas ÚIS začal trestné stíhanie vo veci 15. mája 2025 a osoby obvinil 3. marca.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) sa ohradzuje voči medializovaným vyjadreniam politikov v súvislosti s utorkovou policajnou akciou „Kajúcnik“. TASR o tom informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová. Zdôraznila, že ÚIS je nezávislá apolitická policajná zložka s tým, že príslušníci tímu Veritas ÚIS pripravovali akciu „Kajúcnik“ niekoľko týždňov až mesiacov. Ide o dôslednú a detailnú činnosť, pričom takúto rozsiahlu akciu nie je možné zrealizovať za pár týždňov, nieto dní.
Dobiášová pripomenula, že vyšetrovateľ tímu Veritas ÚIS začal trestné stíhanie vo veci 15. mája 2025 a osoby obvinil 3. marca. „Uznesenie o vznesení obvinenia má 133 strán, na ktorom vyšetrovateľ pracoval niekoľko týždňov. V uznesení je spracovaných desať skutkov, z ktorých je obvinených sedem osôb: štyria súčasní policajti, dvaja bývalí policajti a jedna civilná osoba zo závažnej trestnej činnosti vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľ sú obvinení R. M., R. S. a M. Š. a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydierania sú obvinení J. Č., P. Ď., B. D. a J. K.,“ spresnila Dobiášová.
Doplnila, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony, výsluchy obvinených a podozrivých, po ktorých vyšetrovateľ ÚIS rozhodne o ďalšom postupe, napríklad či bude spracovaný podnet na väzobné stíhanie na niektoré osoby alebo nie. „Len čo to procesná situácia dovolí, poskytneme k prípadu bližšie informácie,“ uzavrela Dobiášová.
Úrad inšpekčnej služby vykonal v utorok policajnú akciu s názvom „Kajúcnik“. Počas nej zadržali a obvinili štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených zadržali aj dve podozrivé osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
Viacerí predstavitelia opozície túto policajnú akciu kritizovali. Poukázali na to, že utorkové zadržanie policajtov sa udialo len dva dni po tlačovej konferencii predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) a poradcu premiéra Mareka Paru, na ktorej podrobili kritike prácu orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023. Za zadržaním a obvinením policajtov preto vidia politickú objednávku a pomstu, keďže zadržaní policajti vyšetrovali kauzu Očistec, v ktorej je obžalovaný aj vyššie spomenutý podpredseda parlamentu.
