ÚIS obvinil policajtku, ktorá mala brať úplatky

Bratislava 11. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil 30. mája 2025 policajtku, ktorá mala brať úplatky za vracanie zadržaných vodičských preukazov. V čase spáchania skutku bola policajtka zaradená na dopravnom inšpektoráte Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci. Úrad tiež obvinil päť civilných osôb z podplácania. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.



Policajtku obvinili zo štyroch trestných činov, a to zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prijímanie úplatku, podvodu a falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.



„Jej korupčná činnosť mala spočívať v tom, že si minimálne v 16 prípadoch vypýtala peniaze za to, že vráti zadržaný vodičský preukaz bez riadneho preskúmania zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky a bez poradenstva u psychológa,“ priblížila Dobiášová s tým, že výška úplatkov sa pohybovala od 300 do 900 eur.



Obvinenej hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov a civilným osobám na šesť mesiacov až tri roky.