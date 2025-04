Inšpekcia už nevyšetruje reakciu premiérovej ochranky na atentát

Bratislava 22. apríla (TASR) - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) už nevyšetruje reakciu premiérovej ochranky počas atentátu na Roberta Fica (Smer-SD) z mája minulého roka. Vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil, pretože dospel k záveru, že sa skutok, pre ktorý bolo trestné stíhanie vedené, nestal. Trestné stíhanie inšpekcia prerušila aj v prípade uniknutého videa, na ktorom je zadržaný atentátnik Juraj C. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Krajskej prokuratúry v Trenčíne Mariána Sipavého pre TASR. Informácie priniesol aj portál Aktuality.sk.



Ako hovorca dodal, vyšetrovateľ v prípade uniknutého videa stíhanie prerušil, pretože sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. „Dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín vyhodnotil uznesenie zo dňa 24. januára 2025 ako zákonné a dôvodné,“ uviedol Sipavý. Rovnako hodnotila prokuratúra aj rozhodnutie v prípade pochybenia ochranky.



Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Prokuratúra na neho v marci podala obžalobu. Aktuálne je vo väzbe a hrozí mu doživotie.