Úrad inšpekčnej služby vlani obvinil 72 policajných príslušníkov
Vlani Úrad inšpekčnej služby vzniesol obvinenie tiež voči 13 príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v minulom roku obvinili 93 osôb z radov príslušníkov Policajného zboru (PZ), Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a Finančnej správy (FS) SR. Z toho bolo 72 príslušníkov PZ, 13 príslušníkov ZVJS a osem príslušníkov FS. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
„ÚIS sa nezaoberá len vyšetrovaním v rámci tímu Veritas. Zaoberáme sa každým podozrením z trestnej činnosti príslušníkov PZ, ZVJS a FS. Práca vyšetrovateľa alebo operatívca na inšpekcii nie je jednoduchá, najmä preto, že našou ‚druhou stranou‘ sú tí, ktorých poslaním je dodržiavanie zákonov. V ozbrojených bezpečnostných zboroch sú, bohužiaľ, aj čierne ovce, ktoré tam nepatria,“ skonštatoval riaditeľ ÚIS Branislav Zurian.
Vyhlásil, že ich úlohou nie je iba represia, ale intenzívne pracujú aj na prevencii. „Preventívne školenia robíme často so začínajúcimi, mladými policajtmi, aby začali svoju kariéru so správnymi návykmi,“ doplnil Zurian.
V roku 2025 obvinili celkovo 72 policajných príslušníkov. „V rámci organizačných zložiek Prezídia PZ má najväčšie zastúpenie úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ (šesť) a zaniknutá národná kriminálna agentúra Prezídia PZ (päť). Z celkového počtu 72 obvinených príslušníkov PZ bolo osem v riadiacej funkcii, t. j. 11,11 percenta. Podiel obvinených príslušníkov PZ k celkovému personálnemu stavu približne 19.000 príslušníkov PZ tvorí 0,32 percenta,“ informovala hovorkyňa.
Vlani ÚIS vzniesol obvinenie tiež voči 13 príslušníkom ZVJS. „Z uvedeného celkového počtu obvinených príslušníkov ZVJS bol jeden v riadiacej funkcii. Celkovo bolo v roku 2025 zaznamenaných 19 trestných činov, zo spáchania ktorých boli obvinení príslušníci ZVJS,“ podotkla Dobiášová. ÚIS v roku 2025 obvinil aj osem príslušníkov FS.
