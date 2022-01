Návrh M. Svrčeka považuje SaS za porušenie koaličnej zmluvy

Bratislava 14. januára (TASR) - Koaličná strana SaS považuje návrh poslanca Národnej rady (NR) SR Miloša Svrčeka (Sme rodina) na zmenu Ústavy SR, ktorý v piatok predložil do NR SR, za svojvoľné porušenie koaličnej zmluvy. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.



"Z nášho pohľadu je to ďalší krok hnutia Sme rodina smerom k spolupráci s opozíciou a opusteniu koalície," uviedla SaS.



Podľa predloženého návrhu by sa mala ústava zmeniť tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu ústavným zákonom aj referendom.