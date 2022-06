Odborník: Na autonómne vozidlá ešte nie sme právne pripravení

Bratislava 16. júna (TASR) - Autá s technológiami, ktoré namiesto vodiča riadia, zrýchľujú či dokonca brzdia, sa pomaly stávajú realitou. Právna úprava prevádzky autonómnych vozidiel však zatiaľ chýba. Otázkou ako "Kto bude zodpovedný v prípade smrteľnej nehody, ak namiesto vodiča jazdí systém?" sa zaoberá právnik a odborník na kybernetickú bezpečnosť Jozef Andraško z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Téme právnych aspektov súvisiacich s autonómnymi vozidlami sa na Slovensku doteraz venovala veľmi malá alebo takmer žiadna pozornosť. To sa však už v blízkej budúcnosti môže zmeniť, keďže vozidlá riadené umelou inteligenciou sa stávajú čoraz viac realitou. "Samozrejme, problematiku zavádzania autonómnych vozidiel nemôžeme skúmať oddelene od technických aspektov," povedal Andraško z Právnickej fakulty UK. Preto na jednom z výskumov okrem právnikov spolupracovali aj odborníci na informačné technológie a strojníctvo zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.



Právny poriadok SR zatiaľ nepozná odpovede na viacero praktických otázok. Napríklad, či možno vôbec hovoriť o vodičovi v tradičnom slova zmysle. Či potrebuje vodič vodičský preukaz v autonómnych vozidlách alebo ako je upravený prístup k údajom generovaným autonómnymi vozidlami. Právnici sa preto pozreli na súčasnú právnu úpravu problematiky v oblasti správneho práva, trestného práva, kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.



Odborníci chcú pripraviť Bielu knihu: Regulácia autonómnych vozidiel v EÚ a SR, ktorá má ambíciu posilniť reguláciu zavádzania autonómnych vozidiel do praxe. Tá by mohla slúžiť ako podklad napríklad pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR. "Hoci vopred nevieme, či našu analýzu využijú tvorcovia zákonov, tento výstup môže výrazným spôsobom posilniť výskum v oblasti právnych aspektov zavádzania autonómnych vozidiel v SR. Okrem toho môže slúžiť aj na ďalší výskum v tejto oblasti," dodal Andraško. Rektor UK Marek Števček je presvedčený, že výskum právnikov z UK a ďalších odborníkov prispeje aj k procesu zavádzania autonómnych vozidiel na Slovensku.